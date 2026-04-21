В майские праздники 67% россиян поедут на дачу из чувства долга

Опрос телеканала о хобби и увлечениях «Бобёр» (входит в «Цифровое Телесемейство») показал, что большинство россиян (67%) поедут в майские праздники на дачу традиционно ради работы в саду и огороде. Почти 62% из них признались, что шашлыки будут обязательно, но «по остаточному принципу» — после того, как будут закончены все основные работы на участке.

78% женщин заявили, что для них поездка на дачу в первую очередь — это «фронт работ» по посадке и уборке. Среди мужчин только 45% ссылаются на необходимость работы на участке. При этом большинство мужчин (70%) отмечают свою главную задачу на майские праздники — приготовление шашлыка.

В топ-3 дачных дел вошли: уборка дома и участка после зимы, полный релакс на природе и «выспаться», и, конечно же, приготовление шашлыка.