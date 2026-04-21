Россияне поддержали введение финансовой грамотности в школах

Большинство россиян считают необходимым ввести в школах обязательный предмет по финансовой и цифровой грамотности. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру», с которыми 21 апреля ознакомились «Известия».

«Запрос родителей на обучение основам цифровой безопасности в рамках отдельного предмета в первую очередь связан с желанием защитить детей от современных информационных угроз и финансового мошенничества», — отметил исполнительный директор сервиса Ярослав Баджурак.

По данным исследования, 64% опрошенных поддерживают идею введения отдельной дисциплины. При этом 34% респондентов считают важным обучать школьников распознаванию мошеннических схем, 24% — основам личных финансов и семейного бюджета, а 13% — вопросам сбережений и инвестиций.

Среди сторонников нововведения 29% полагают, что преподавать предмет должны профессиональные педагоги и практики. В то же время 26% участников опроса считают, что финансовая грамотность может изучаться в формате факультатива, а 10% уверены, что ответственность за такие знания должна лежать на семье.

Отмечается, что чаще всего идею поддерживают россияне в возрасте от 26 до 35 лет. Мужчины выступают за изучение бюджета и инвестиций, тогда как женщины уделяют больше внимания вопросам защиты от мошенничества.