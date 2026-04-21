Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
Ветерану СВО из Большечерниговского района вручили ключи от нового автомобиля

В жизни ветерана специальной военной операции Михаила Кадетова из Большечерниговского района произошло важное событие, полное новых смыслов и возможностей. Руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Полянскова, социальный координатор Шенталинского района Оксана Калина и сотрудники филиала торжественно вручили ветерану ключи от нового автомобиля марки «BAIC U5 Plus», оборудованного ручным управлением.

Михаил вернулся из зоны СВО в 2024 году. Он служил в войсках противовоздушной обороны, но жизнь распорядилась иначе: тяжелое минно-взрывное ранение привело к инвалидности. Сегодня он готовится к новой операции в больнице имени Середавина, и впереди у него долгий путь восстановления.

Когда семья Михаила обратилась в самарский филиал фонда, помощь пришла комплексная — от адаптации жилья до обеспечения личным транспортом. Теперь передвигаться ветерану стало гораздо легче.

 «Очень благодарен филиалу фонда за такую возможность и лично благодарю социального координатора за помощь и поддержку в решении этого вопроса. Планирую путешествовать и решать бытовые задачи с помощью автомобиля», — прокомментировал Михаил Кадетов.

 «Когда мы вручаем такие ключи, мы понимаем: это не просто транспорт. Это возможность для героя снова чувствовать себя самостоятельным, помогать семье и не зависеть от чужой помощи. Михаил — настоящий герой, и мы рады, что можем облегчить его путь к восстановлению», — прокомментировала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Самарской области Наталья Полянскова.

Благодаря поддержке фонда «Защитники Отечества» ветераны с тяжелой инвалидностью получают автомобили, возвращающие свободу движения. Важность этого направления подчеркивает статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева:

«Это важное и востребованное направление работы фонда “Защитники Отечества”, которое помогает героям быть активными и мобильными, быстрее адаптироваться к мирной жизни».

На сегодняшний день филиалом фонда выдано уже 10 таких автомобилей, и эта работа продолжается.

