В селе Старая Бинарадка Красноярского района произошел пожар ранга 1-БИС, погиб человек

20 апреля в 21 час 32 минуты в пожарно-спасательную часть поступило сообщение: в селе Старая Бинарадка на улице Лесной произошел пожар.

К месту вызова оперативно были направлены дежурные караулы из пожарно-спасательных частей №№ 110, 111, 151 Отряда № 41, пожарно-спасательной части № 159 Отряда № 46, коллеги из МЧС России по Самарской области и службы жизнеобеспечения. По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит двухэтажный жилой дом площадью 250 квадратных метров. На тушение пожара оперативно было подано 3 ствола «Б», создано 3 звена газодымозащитной службы. Пожару был присвоен ранг 1-БИС. Полная ликвидация последствий пожара объявлена в 2 часа 3 минуты. В тушении пожара было задействовано 7 единиц техники, 30 человек личного состава.

К сожалению, в огне погиб владелец дома. Причины пожара устанавливаются.