В Самарской области изменят расписание электричек на майские праздники

В Самарской области на майские праздники скорректируют движение пригородных поездов. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Часть рейсов отменят, у других изменят маршрут. Корректировки связаны с переносом выходных дней и праздничным графиком в начале мая.

30 апреля будут отменены несколько электричек между Самарой, Похвистнево и Новоотрадной. В этот день также изменится маршрут одного из утренних поездов — он отправится из Похвистнево вместо Новоотрадной.

1 мая часть рейсов также не выйдет на линию. Кроме того, один из поездов, который обычно следует до Новоотрадной, будет курсировать только до Похвистнево.

8 мая отменят ряд рейсов на направлении Самара — Похвистнево, а также изменится отправление одного из поездов — он снова будет стартовать из Похвистнево.

12 мая часть электричек между Самарой, Похвистнево и Новоотрадной также отменят.

Отдельно в СППК уточнили, что в отдельные дни — 5, 7 и 12 мая — вечерний поезд из Самары будет ходить только до Кинеля, без дальнейшего следования до Новоотрадной, пишет Самара-МК.