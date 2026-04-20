Красноярские огнеборцы дважды за выходной тушили природные пожары

Общая площадь возгорания составила около 1 гектара.

В Красноярском районе 18 апреля в 20 часов 6 минут в пожарно-спасательную часть № 110 Отряда № 41 ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о загорании сухой травы в районе поселка Восточный. К месту вызова оперативно был направлен дежурный караул из пожарно-спасательной части № 110 вышеуказанного отряда в составе двух отделений. По прибытии было установлено, что горит сухая трава, есть угроза распространения огня на дачный массив. На тушение пожара оперативно подали 2 ствола «Б», 3 ранцевых лесных огнетушителя, полная ликвидация последствий пожара была объявлена в 22 часа.

В 22 часа 52 минуты снова поступило сообщение о пожаре сухой травы в районе села Большая Каменка на улице Лесной. К месту вызова оперативно был направлен дежурный караул из пожарно-спасательной части № 83 Отряда № 41 и добровольная пожарная команда сельского поселения Большая Каменка, по прибытии – установлено: горит сухая трава, есть угроза распространения огня на жилые строения. На тушение пожара оперативно было подано 2 ствола «Б», полная ликвидация последствий пожара объявлена в 00 часов 30 минут.

Причины пожаров устанавливаются. К счастью, пострадавших нет.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"