Я нашел ошибку
Главные новости:
22 апреля в 13.00 торжественное открытие выставки Шостакович Опера Балет «За кулисами времени» в Историческом парке.
В Историческом парке Самары откроется выставка «За кулисами времени»
Модульное здание подразделения Сызранской центральной городской и районной больницы возвели в конце 2025 года за счёт средств областного бюджета.
Жители посёлка Взгорье получают помощь в современном ФАПе
19 апреля 2026 года в Самаре состоялся XI «Космический полумарафон», который традиционно открыл беговой сезон в регионе.
В Самаре прошёл XI «Космический полумарафон»
С 20 апреля на сайте PG.ER.RU стартовала регистрация избирателей для участия в предварительном голосовании «Единой России».
Жители Самарской области начали регистрироваться на предварительное голосование «Единой России»
В майские праздники 67% россиян поедут на дачу из чувства долга
В Самаре запретят продажу спиртного 9 мая с 8:00 до 23:00
Аналитик Рыбного союза оценил два сценария для икры
В Самарской области изменят расписание электричек на майские праздники
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.24
-0.81
EUR 88.38
-1.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
Весь список
  • Персональные данные

Каждый второй россиянин не представляет свою жизнь без доставки

234
Большинство россиян (88%) считают курьеров неотъемлемой частью современной городской жизни, а 69% отметили, что благодаря доставке их жизнь стала удобнее. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования сервисов «Купер», «Самокат» и компании «ОнИн», с которыми ознакомились 21 апреля «Известия».

Каждый второй россиянин (51%) признался, что без сервисов доставки ему было бы сложнее справляться с повседневными задачами. При этом женщины чаще мужчин отмечают, что доставка помогает им освободиться от бытовой рутины и уделять больше времени другим делам.

Аналитики также зафиксировали зависимость популярности доставки от уровня дохода. Среди респондентов с зарплатой выше 150 тыс. рублей значимость таких сервисов отмечают в два раза чаще.

Согласно данным опроса, чаще всего россияне заказывают продукты питания — на них приходится 56% всех заказов. На втором месте — готовая еда (21%), на третьем — блюда из ресторанов (10%). При этом молодежь чаще выбирает готовые блюда, тогда как старшее поколение заказывает товары первой необходимости, включая продукты, лекарства и товары для дома.

Отдельно респонденты подчеркнули социальную значимость доставки. Более половины опрошенных (57%) считают, что курьеры помогают пожилым людям, обеспечивая им доступ к необходимым товарам. Среди самих представителей старшего поколения 62% регулярно пользуются такими сервисами.

По мнению участников исследования, востребованность профессии курьера продолжит расти: так считают 60% россиян. При этом почти половина опрошенных (48%) заявили, что испытывают уважение и благодарность к представителям этой профессии.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
91
197
230
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2026  11:40
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
230
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
21 апреля 2026  10:26
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
248
Вячеслав Федорищев отправил в отставку министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова. Свое решение он озвучил на оперативном совещании в Правительстве региона в понедельник, 20 апреля.
20 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев озвучил кадровые решения в Правительстве Самарской области
587
Сегодня глава региона Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева помощником губернатора. О этом стало известно во время оперативного совещания, которое провел губернатор.
20 апреля 2026  21:25
Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева своим помощником по развитию отрасли БАС
535
Обращения граждан, поступившие губернатору Вячеславу Федорищеву через соцсети и мессенджер МАХ, рассмотрели на совещание в облправительстве 20 апреля.
20 апреля 2026  21:16
Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов оперативно отработать обращения самарцев
580
Весь список