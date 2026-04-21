каждый второй россиянин не представляет свою жизнь без доставки

Большинство россиян (88%) считают курьеров неотъемлемой частью современной городской жизни, а 69% отметили, что благодаря доставке их жизнь стала удобнее. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования сервисов «Купер», «Самокат» и компании «ОнИн», с которыми ознакомились 21 апреля «Известия».

Каждый второй россиянин (51%) признался, что без сервисов доставки ему было бы сложнее справляться с повседневными задачами. При этом женщины чаще мужчин отмечают, что доставка помогает им освободиться от бытовой рутины и уделять больше времени другим делам.

Аналитики также зафиксировали зависимость популярности доставки от уровня дохода. Среди респондентов с зарплатой выше 150 тыс. рублей значимость таких сервисов отмечают в два раза чаще.

Согласно данным опроса, чаще всего россияне заказывают продукты питания — на них приходится 56% всех заказов. На втором месте — готовая еда (21%), на третьем — блюда из ресторанов (10%). При этом молодежь чаще выбирает готовые блюда, тогда как старшее поколение заказывает товары первой необходимости, включая продукты, лекарства и товары для дома.

Отдельно респонденты подчеркнули социальную значимость доставки. Более половины опрошенных (57%) считают, что курьеры помогают пожилым людям, обеспечивая им доступ к необходимым товарам. Среди самих представителей старшего поколения 62% регулярно пользуются такими сервисами.

По мнению участников исследования, востребованность профессии курьера продолжит расти: так считают 60% россиян. При этом почти половина опрошенных (48%) заявили, что испытывают уважение и благодарность к представителям этой профессии.