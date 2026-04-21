10% работающих самарцев планируют продлить майские праздники отпусками и отгулами

В опросе SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.



В этом году майские праздники, согласно постановлению Правительства РФ, приходятся на 1—3 и 9—11 мая. Согласно результатам опроса SuperJob, 10% работающих самарцев собираются продлить отдых за счет присоединения отпускных дней или отгулов, хотя с финансовой точки зрения майские отпуска и невыгодны. 52% не планируют этого делать. Еще 11% опрошенных работают по сменному графику.



Горожане 35—45 лет о намерении продлить майские выходные заявляли (13%) чуть чаще тех, кто моложе (9%), и тех, кто старше (8%).



Чем выше доход, тем чаще работники стремятся удлинить весенний отдых: если среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей таких лишь 6%, то среди опрошенных с доходом от 150 тысяч рублей — уже 13%.



Время проведения: 2—17 апреля 2026 года