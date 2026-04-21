22 апреля в 13.00 торжественное открытие выставки Шостакович Опера Балет «За кулисами времени» в Историческом парке.
В Историческом парке Самары откроется выставка «За кулисами времени»
Модульное здание подразделения Сызранской центральной городской и районной больницы возвели в конце 2025 года за счёт средств областного бюджета.
Жители посёлка Взгорье получают помощь в современном ФАПе
19 апреля 2026 года в Самаре состоялся XI «Космический полумарафон», который традиционно открыл беговой сезон в регионе.
В Самаре прошёл XI «Космический полумарафон»
С 20 апреля на сайте PG.ER.RU стартовала регистрация избирателей для участия в предварительном голосовании «Единой России».
Жители Самарской области начали регистрироваться на предварительное голосование «Единой России»
В майские праздники 67% россиян поедут на дачу из чувства долга
В Самаре запретят продажу спиртного 9 мая с 8:00 до 23:00
Аналитик Рыбного союза оценил два сценария для икры
В Самарской области изменят расписание электричек на майские праздники
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
В Самаре открыли новый сезон акции «Вода России»

17 апреля на Софийской набережной состоялось торжественное открытие нового сезона Всероссийской акции «Вода России» в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В день старта акции к ней присоединились все регионы страны и провели мероприятия на своих территориях. Десять регионов, включая Самарскую область, подключились к телемосту городов, чтобы поприветствовать друг друга и вместе открыть акцию нового сезона.

В Самаре присоединились к акции порядка 45 человек: волонтеры предприятий, госучреждений, молодежные объединения, Общественная палата Самарской области. Организаторами события выступили региональное минприроды и администрация Самары.

«Самарская область принимает участие в акции уже восьмой год – за это время к ней присоединились 34 тысячи жителей и собрали с берегов озер и рек порядка трех тысяч кубометров мусора. Конечно, акция выходит за рамки уборки территорий. Ключевая задача — формирование экологической культуры и понимание ценности наших водных ресурсов», – прокомментировал и.о. руководителя департамента охраны окружающей среды минприроды Самарской области Андрей Ардаков.

В рамках открытия сезона волонтеры убрали мусор со склона от Софийского собора до Волги – собрали десятки мешков мусора объемом 3 кубометра.

«Я каждый год участвую в такой акции, потому что чистая река начинается с меня, и с каждого из нас. Беречь водные ресурсы — это не героизм, а норма. Без чистой воды не будет завтрашнего дня. Хотелось бы, чтобы каждый житель это понимал и осознанно относился к природе», – прокомментировала студента Алена Потапова.

Всего в этом году акция охватит все города и районы Самарской области: волонтеры и неравнодушные жители пройдут экологическим десантом 290 км – это на 55 км больше, чем в прошлом году. Уточнить информацию о ближайшем событии в своем районе можно на сайте берегдобрыхдел.рф и в местной администрации.

фото пресс-служба минприроды

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2026  11:40
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
230
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
21 апреля 2026  10:26
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
248
Вячеслав Федорищев отправил в отставку министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова. Свое решение он озвучил на оперативном совещании в Правительстве региона в понедельник, 20 апреля.
20 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев озвучил кадровые решения в Правительстве Самарской области
587
Сегодня глава региона Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева помощником губернатора. О этом стало известно во время оперативного совещания, которое провел губернатор.
20 апреля 2026  21:25
Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева своим помощником по развитию отрасли БАС
535
Обращения граждан, поступившие губернатору Вячеславу Федорищеву через соцсети и мессенджер МАХ, рассмотрели на совещание в облправительстве 20 апреля.
20 апреля 2026  21:16
Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов оперативно отработать обращения самарцев
580
Весь список