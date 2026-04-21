В Самаре открыли новый сезон акции «Вода России»

17 апреля на Софийской набережной состоялось торжественное открытие нового сезона Всероссийской акции «Вода России» в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В день старта акции к ней присоединились все регионы страны и провели мероприятия на своих территориях. Десять регионов, включая Самарскую область, подключились к телемосту городов, чтобы поприветствовать друг друга и вместе открыть акцию нового сезона.

В Самаре присоединились к акции порядка 45 человек: волонтеры предприятий, госучреждений, молодежные объединения, Общественная палата Самарской области. Организаторами события выступили региональное минприроды и администрация Самары.

«Самарская область принимает участие в акции уже восьмой год – за это время к ней присоединились 34 тысячи жителей и собрали с берегов озер и рек порядка трех тысяч кубометров мусора. Конечно, акция выходит за рамки уборки территорий. Ключевая задача — формирование экологической культуры и понимание ценности наших водных ресурсов», – прокомментировал и.о. руководителя департамента охраны окружающей среды минприроды Самарской области Андрей Ардаков.

В рамках открытия сезона волонтеры убрали мусор со склона от Софийского собора до Волги – собрали десятки мешков мусора объемом 3 кубометра.

«Я каждый год участвую в такой акции, потому что чистая река начинается с меня, и с каждого из нас. Беречь водные ресурсы — это не героизм, а норма. Без чистой воды не будет завтрашнего дня. Хотелось бы, чтобы каждый житель это понимал и осознанно относился к природе», – прокомментировала студента Алена Потапова.

Всего в этом году акция охватит все города и районы Самарской области: волонтеры и неравнодушные жители пройдут экологическим десантом 290 км – это на 55 км больше, чем в прошлом году. Уточнить информацию о ближайшем событии в своем районе можно на сайте берегдобрыхдел.рф и в местной администрации.

фото пресс-служба минприроды