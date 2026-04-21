22 апреля в 13.00 торжественное открытие выставки Шостакович Опера Балет «За кулисами времени» в Историческом парке.
Модульное здание подразделения Сызранской центральной городской и районной больницы возвели в конце 2025 года за счёт средств областного бюджета.
19 апреля 2026 года в Самаре состоялся XI «Космический полумарафон», который традиционно открыл беговой сезон в регионе.
С 20 апреля на сайте PG.ER.RU стартовала регистрация избирателей для участия в предварительном голосовании «Единой России».
В майские праздники 67% россиян поедут на дачу из чувства долга
В Самаре запретят продажу спиртного 9 мая с 8:00 до 23:00
Аналитик Рыбного союза оценил два сценария для икры
В Самарской области изменят расписание электричек на майские праздники
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
Молодежь Самарской области приглашают принять участие в конкурсном отборе в амбассадорскую программу проекта «Профразвитие»

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» открыла набор в амбассадорскую программу проекта «Профразвитие». Представителей Самарской области приглашают стать частью большой команды, меняющей подход к построению карьеры в стране.  Амбассадорам предстоит развивать сообщество в регионах, работать с реальными карьерными возможностями и помогать другим делать первые шаги в профессии. Подать заявку на участие можно до 10 мая на цифровой платформе.

«Профразвитие» – карьерный проект Президентской платформы, который помогает молодежи по всей стране находить стажировки, получать первый опыт и выстраивать понятную траекторию развития. За это время к нему присоединились более 200 тысяч талантливых ребят из всех регионов России. Подать заявку на амбассадорскую программу могут участники, финалисты или победители «Профразвития», а также представители активной молодежи, разделяющие ценности проекта.

«Амбассадоры – источник развития и движущая сила проекта. Именно благодаря их энергии, инициативе и включенности «Профразвитие» становится живым, масштабным и значимым для молодежи по всей стране. Мы видим, как ребята профессионально растут сами, открывают возможности для других, помогают находить свой путь и делают карьерные инструменты доступными. Только за 2025 год амбассадоры провели более 550 презентаций проекта в регионах России и направили свыше 11 тысяч приглашений по реферальной программе. За этими цифрами – реальные результаты: участники находят стажировки, получают первый опыт и делают осознанные шаги к своему будущему. В новом сезоне мы ждем тех, кто готов не просто пользоваться возможностями, а создавать их – для себя, своего региона и всей страны», – отметила заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

В амбассадорской программе «Профразвития» 2026 года предлагаются четыре ключевых направления работы:

  • амбассадор.лектор – выступает в качестве спикера на мероприятиях проекта и его партнерских интеграциях, презентует «Профразвитие» в образовательных организациях и на региональных площадках, делится возможностями проекта с широкой аудиторией;
  • амбассадор.активист – проводит карьерные и досуговые мероприятия, участвует в интеграциях, вовлекает молодежь в проект и формирует активное сообщество в регионах;
  • амбассадор.наставник – помогает новичкам ориентироваться в этапах проекта, сопровождает их на первых шагах и выстраивает живое взаимодействие внутри сообщества;
  • амбассадор.медиа – создает и продвигает контент о возможностях проекта, готовит материалы для Президентской платформы «Россия – страна возможностей», а также участвует в генерации и распространении контента в социальных сетях.

В этом году за амбассадорами будут закреплены трекеры – участники программы прошлого года, которые показали высокий уровень вовлеченности и результатов. Они будут помогать выстраивать работу команд, координировать процессы и делиться практическим опытом, усиливая сообщество и поддерживая на всех этапах. 

Отдельным направлением станет спецтрек «Амбассадоры новых возможностей», в рамках которого участники развернут свою работу на базе Центров компетенций и будущих Центров новых возможностей, открывающихся в российских вузах. Они будут помогать развивать карьерные сервисы в очном формате, усиливать присутствие проекта в регионах и создавать точки притяжения для молодежи, которая только начинает свой профессиональный путь.

Для участников программы в этом году предусмотрена система мотивации и развития: управленческие и коммуникационные задачи, участие в запуске инициатив, работа с командами и партнерами со всей страны. Помимо этого, при достижении высоких результатов, им будут доступны дополнительные возможности – поездки и участие в федеральных мероприятиях, возможность включаться в организацию ключевых событий проекта и работать на всероссийских и международных площадках. Амбассадоры смогут выстроить личный бренд в профессиональной среде, а также получить информационную поддержку своей деятельности и возможность реализовывать собственные инициативы с проектом.

Подать заявку на участие в амбассадорской программе проекта «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» можно до 10 мая на цифровой платформе.

По итогам отбора 100 участников проекта, получивших статус амбассадоров, пройдут образовательную онлайн-программу – серию практико-ориентированных модулей, направленных на развитие навыков работы с сообществом, коммуникациями и проектной деятельностью. После обучения участники смогут включиться в работу в регионах, запустить собственные инициативы и проявить себя в команде. Самых активных определят на итоговом событии в конце года.

Четвертый сезон проекта «Профразвитие» открывает участникам возможности для уверенного старта и развития. Присоединиться могут все, кто готов сделать следующий шаг в профессии – регистрация уже открыта на сайте профразвивайся.рф. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2026  11:40
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
21 апреля 2026  10:26
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
Вячеслав Федорищев отправил в отставку министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова. Свое решение он озвучил на оперативном совещании в Правительстве региона в понедельник, 20 апреля.
20 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев озвучил кадровые решения в Правительстве Самарской области
Сегодня глава региона Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева помощником губернатора. О этом стало известно во время оперативного совещания, которое провел губернатор.
20 апреля 2026  21:25
Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева своим помощником по развитию отрасли БАС
Обращения граждан, поступившие губернатору Вячеславу Федорищеву через соцсети и мессенджер МАХ, рассмотрели на совещание в облправительстве 20 апреля.
20 апреля 2026  21:16
Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов оперативно отработать обращения самарцев
