Рособрнадзор составил перечень вещей, которые ученик может взять на ЕГЭ

На единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2026 году ученик сможет взять с собой ряд вещей. Соответствующий перечень подготовила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), сообщает Регнум.

Так, школьнику допустимо иметь при себе на ЕГЭ удостоверяющие личность документы, черновики, гелевую или капиллярную ручку с чернилами черного цвета, лекарственные средства, перекус и бутилированную питьевую воду. При этом упаковка воды не должна отвлекать других учащихся от сдачи экзамена. Кроме того, на ЕГЭ допускаются специальные технические средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.

На экзамены по биологии, географии, физике и химии разрешается взять с собой непрограммируемый калькулятор, а на ЕГЭ по математике и физике — линейку без справочной информации. На ЕГЭ по литературе ученик сможет пользоваться орфографическим словарем, который ему предоставили на месте проведения экзамена или в его образовательной организации. Пользоваться личными словарями не стоит.

Остальные личные вещи школьники обязаны оставить на хранение в специально выделенном месте до установленной рамки металлоискателя или до места досмотра с использованием переносного металлоискателя.

Досрочный период ЕГЭ прошел в штатном режиме и завершился 20 апреля. В экзаменах, проходивших с 20 марта в 69 регионах России, приняли участие 2236 человек. Для испытаний задействовали 113 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), процесс обеспечивали свыше 2 тыс. работников ППЭ.