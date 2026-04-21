Житель Камышлинского района, увидев сожительницу в объятиях другого, набросился на нее с ножом

В марте текущего года в Дежурную часть Отделения полиции по Камышлинскому району МО МВД России «Клявлинский» поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 34-летней жительницы Камышлинского района с ножевыми ранениями.

Для выяснения обстоятельств случившегося сотрудники полиции выехали на место происшествия и в лечебное учреждение.

Оперативники изъяли документацию и опросили в больнице потерпевшую, которая пояснила, что в её доме сожитель пригрозил ей убийством и набросился на неё с ножом.

На месте происшествия специалисты экспертно-криминалистической группы МО МВД России «Клявлинский» обнаружили и изъяли вещи со следами бурого цвета, похожими на кровь, а также предполагаемое орудие преступления – кухонный нож. Изъятое впоследствии приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

По данным оперативников злоумышленник - 36-летний безработный житель г. Тольятти, неоднократно судимый за угрозу убийством, побои и грабежи.

В ходе допроса мужчина пояснил, что приехал в гости к сожительнице из г. Тольятти, где со знакомыми распивал спиртные напитки. Затем он ушёл в магазин за алкоголем, а когда вернулся, увидел сожительницу в объятиях другого. По словам тольяттинца из-за ревности он набросился на потерпевшую с ножом и нанес ей несколько ударов.

Отделением дознания МО МВД России «Клявлинский» в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством), по ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия), которые соединены в одно производство и направлены в суд для рассмотрения по существу.