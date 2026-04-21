Семьи в Самаре массово пересматривают требования к жилью после рождения ребенка

Девелопер Level Group провел исследование, чтобы выяснить, как появление детей меняет требования самарцев к жилью. Согласно результатам исследования, большинство семей пересматривают приоритеты при выборе квартиры, делая акцент на пространстве, безопасности и доступе к социальной инфраструктуре. Наиболее заметные изменения касаются потребности в дополнительном пространстве. Так, 34% респондентов отметили, что после появления детей для них стало важнее количество комнат и наличие просторных общих зон. Еще 28% подчеркнули значимость отдельной детской комнаты, что отражает стремление к более функциональному зонированию жилья. Кроме того, 17% участников исследования стали больше ценить тишину и качественную шумоизоляцию, что связано с необходимостью комфортной среды для отдыха и сна ребенка.

Серьезное внимание семьи уделяют и расположению. Для 30% опрошенных ключевым фактором стала близость школ и детских садов, что позволяет оптимизировать повседневную логистику и снизить нагрузку на родителей. Вопросы безопасности также выходят на первый план для многих родителей: 17,5% респондентов отметили, что для них стало важнее наличие закрытого двора и защищенной территории.