Самарцев предупредили о новой схеме мошенников со штрафами за парковку

Аферисты активизировались в связи с началом дорожных работ в апреле. Под ударом — автомобилисты крупных городов, включая Самару. Мошенники рассылают водителям СМС с текстом: «Ваш автомобиль зафиксирован на парковке в зоне временного знака. Штраф 3 тыс. руб. Оплатите по ссылке, чтобы избежать удвоения». Злоумышленники рассчитывают на то, что автомобилисты привыкают к появлению новых знаков и временных ограничений. А значит становятся более уязвимыми.

Подчеркивается, что схема ориентирована в первую очередь на жителей крупных городов. Поэтому самарцам стоит быть особенно внимательными. Ни в коем случае не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений. Всегда проверяйте информацию о штрафах только через официальные сервисы ГИБДД или портал «Госуслуги», пишет Самарская газета.