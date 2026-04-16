В Самаре Первый Международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера» завершится премьерой «Триптиха» Джакомо Пуччини
Весенняя сдача ТехноГТО в Самарской области: как получить преимущество при поступлении в вузы
В Волгограде мужчина украл из закрытого вагона четыре мешка с сахаром
В Тольятти автомобилистка столкнулась с мотоциклистом
Курс рубля достиг многолетнего максимума
В апреле в Самаре высадят порядка 800 деревьев
50 одаренных и талантливых детей Самары получат городскую стипендию
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 18 апреля
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
39-летний житель Самары стала жертвой мошенников

Мужчина, находясь в поиске бытовой техники, обнаружил объявление о распродаже и перешёл на сайт интернет-магазина, где оформил заказ и ввёл данные своей банковской карты. После проведения оплаты сайт перестал функционировать.

Осознав, что стал жертвой обмана, потерпевший связался с представителями официального магазина, где ему сообщили, что указанный товар в продаже отсутствует, а сайт является фишинговым и не имеет отношения к организации. После этого мужчина обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. ГУ МВД России по Самарской области напоминает: при совершении покупок в сети Интернет необходимо внимательно проверять адрес сайта, обращать внимание на доменное имя и наличие посторонних символов или опечаток, а также пользоваться только проверенными интернет-ресурсами.

Новости по теме
Мошенники в два раза чаще стали звонить по сложным схемам жителям Самарской области
15 апреля 2026, 12:08
Стандартные методы обмана становятся всё менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным схемам с усиленным психологическим давлением. Криминал
Испугавшись уголовной ответственности 23-летний житель Самары отдал аферистам крупную сумму
14 апреля 2026, 09:48
Когда аферисты перестали выходить на связь, мужчина понял, что стал жертвой мошеннической схемы.  Криминал
Тольяттинец, пытаясь сохранить деньги, отдал мошенникам более 2 млн рублей
13 апреля 2026, 13:10
Он рассказал полицейским, что накануне ему поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Криминал
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 18 апреля
16 апреля 2026  13:52
Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина проведет целевой прием граждан
16 апреля 2026  13:48
Отопление в Самаре отключат сегодня, 16 апреля
16 апреля 2026  11:36
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
15 апреля 2026  13:44
Автобусы к садово-дачным участкам в Самаре начнут курсировать 18 апреля
15 апреля 2026  10:29
