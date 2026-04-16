39-летний житель Самары стала жертвой мошенников

Мужчина, находясь в поиске бытовой техники, обнаружил объявление о распродаже и перешёл на сайт интернет-магазина, где оформил заказ и ввёл данные своей банковской карты. После проведения оплаты сайт перестал функционировать.

Осознав, что стал жертвой обмана, потерпевший связался с представителями официального магазина, где ему сообщили, что указанный товар в продаже отсутствует, а сайт является фишинговым и не имеет отношения к организации. После этого мужчина обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. ГУ МВД России по Самарской области напоминает: при совершении покупок в сети Интернет необходимо внимательно проверять адрес сайта, обращать внимание на доменное имя и наличие посторонних символов или опечаток, а также пользоваться только проверенными интернет-ресурсами.