Самарцы готовы больше платить грузчикам за сохранность вещей и пунктуальность

Я нашел ошибку
Главные новости:
В условиях превышения уровня воды в границах городского округа Самара в Куйбышевском районе прошла штабная тренировка при чрезвычайных ситуациях в период паводка.
В Самаре проверили готовность к паводку на командно-штабной тренировке в Куйбышевском районе
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В период с 19 по 21 апреля 2026 на юго-востоке Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс.
С 19 по 21 апреля в регионе ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
Сегодня с раннего утра Самарская область подверглась беспрецедентной вражеской атаке средствами БПЛА. ВСУ нанесли удар по родильному дому в Новокуйбышевске.
Вячеслав Федорищев поручил незамедлительно приступить к восстановлению объектов после атаки БПЛА в Самарской области
21 апреля в Самарской Губдуме Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей» между самарскими читателями и читателями детских библиотек из Казахстана, Мурманска и Снежного из цикла «Диалог культ
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
С 9 по 16 апреля в Волгограде проходил финальный этап всероссийских соревнований по футзалу среди команд образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций «Футзал - в вузы и ссузы».
Студентки ПГУТИ - серебряные призеры турнира «Футзал - в вузы»
22 апреля в 18:00 в Самарской областной библиотеке состоится музыкально-просветительская программа «Весна в басовых тонах». Очередная встреча «Музариума» с ценителями прекрасного порадует редким составом инструментов на одной сцене.
Лекторий «Музариум» в СОУНБ: состоится музыкально-просветительская программа «Весна в басовых тонах»
Температура воздуха 19 апреля в Самаре ночью +8, +10°С, днем +15, +17°С.
19 апреля в регионе днем кратковременный дождь, возможна гроза, до +18°С
Магнитная буря накроет Землю 19 апреля
Магнитная буря накроет Землю 19 апреля
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.05
-0.04
EUR 89.63
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы готовы больше платить грузчикам за сохранность вещей и пунктуальность

299
Самарцы готовы больше платить грузчикам за сохранность вещей и пунктуальность

На рынке бытовых грузоперевозок в Самаре фокус смещается с минимальной цены на гарантии качества. Согласно результатам опроса Авито Услуг и Авито Рекламы, стоимость является ключевым критерием выбора грузчика, однако три четверти респондентов готовы переплачивать, если специалисты обеспечат сохранность имущества, высокий уровень сервиса и строгую пунктуальность.

Опрос показал, что чаще всего грузчиков в Самаре нанимают для доставки крупногабаритных покупок — холодильников, стиральных машин, диванов (60%). Также в топ-3 задач входят перевозка мебели и техники при ремонте и переезд (по 41%). В целом по России женщины прибегают к помощи грузчиков для таких задач чаще, чем мужчины.

Критерии выбора

При выборе исполнителя самарцы в первую очередь ориентируются на стоимость (63%), скорость и соблюдение оговоренных сроков (55%), а также на отзывы и рейтинг (38%). В целом по России мужчины чаще обращают внимание на опыт работы (30% против 25% у женщин), тогда как женщины — на цену (71% против 61% у мужчин), а также отзывы и рейтинг (43% против 36%).

Дополнительные сервисы

Помимо стандартной погрузки и разгрузки самарцы заказывают подъём вещей на этаж без лифта (62%), разборку и сборку мебели (37%). Кроме того, грузчики часто выполняют роль «мастера на час»: подключают технику, устанавливают полки и люстры (22%). В целом по России мужчины реже, чем женщины, просят грузчиков собрать мебель или подключить стиральную машину, а женщины реже, чем мужчины, делегируют расстановку в квартире и упаковку вещей.

«Один из важнейших трендов на рынке грузоперевозок переход от ценовой конкуренции к фокусу на доверии. Опрос показал, что три четверти самарцев готовы платить грузчикам больше, если это гарантирует сохранность имущества и пунктуальность это подтверждает формирование устойчивого спроса на качество сервиса. Исполнители, которые смогут подтвердить ответственность и соблюдение сроков, получают существенное преимущество», — комментирует Евгения Лазарева, руководитель бизнес-направления «Транспортные услуги» на Авито Услугах.

 

Влияние онлайн-рекламы

При поиске грузчиков на онлайн-рекламу ориентируется значительная часть опрошенных в Самаре. Для 15% из них она — один из главных факторов выбора, ещё 33% учитывают её, хотя окончательное решение принимают по другим причинам. В целом по России наиболее восприимчива к рекламе молодёжь 18–24 лет — более половины из них в той или иной степени ориентируются на рекламные сообщения в интернете.

Чаще всего к выбору исполнителя для грузоперевозки самарцев мотивирует реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах — так ответили 57% опрошенных. На втором месте — реклама в поисковых системах (45%), на третьем — в социальных сетях (24%). На наружную рекламу и рекламу в картографических сервисах указали по 20% опрошенных, на телевидение — 19%.

«В категории грузоперевозок пользователю важны не только цена, но и понятные сигналы качества сервиса — соблюдение сроков, отзывы, рейтинг и бережное отношение к вещам. Это напрямую влияет и на роль рекламы: она должна не просто привлекать внимание, а сразу показывать, на чём строится предложение исполнителя. По данным исследования, чаще всего к финальному выбору в Самаре приводят сайты с объявлениями и маркетплейсы. Для рекламодателей это важный сигнал: на таких площадках эффективно работают рекламные сообщения, которые помогают быстро оценивать условия и принимать решение», комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.

Портрет клиента

Как показал опрос, хотя бы раз в жизни услугами грузчиков в Самаре пользовались 72% опрошенных. Многократно, более 3 раз за последний год, грузчиков заказывали 9% респондентов, а на постоянной основе — 7%. В целом по России женщины и мужчины практически одинаково часто прибегают к услугам грузчиков. Эпизодически это делают 26% женщин и 23% мужчин, а на постоянной основе — 5% женщин и 8% мужчин.

*В опросе приняли участие 10 000 респондентов из разных регионов России.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
️ В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Космического полумарафона
18 апреля 2026  12:44
️ В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Космического полумарафона
294
Самарский губернатор раскрыл последствия налета беспилотников на регион
18 апреля 2026  11:57
Самарский губернатор раскрыл последствия налета беспилотников на регион
635
В Новокуйбышевске дрон упал рядом с роддомом — в здании выбиты стёкла
18 апреля 2026  11:31
В Новокуйбышевске дрон упал рядом с роддомом — в здании выбиты стёкла
401
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
17 апреля 2026  13:11
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
642
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
17 апреля 2026  09:26
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
569
Весь список