Самарцы готовы больше платить грузчикам за сохранность вещей и пунктуальность

На рынке бытовых грузоперевозок в Самаре фокус смещается с минимальной цены на гарантии качества. Согласно результатам опроса Авито Услуг и Авито Рекламы, стоимость является ключевым критерием выбора грузчика, однако три четверти респондентов готовы переплачивать, если специалисты обеспечат сохранность имущества, высокий уровень сервиса и строгую пунктуальность.

Опрос показал, что чаще всего грузчиков в Самаре нанимают для доставки крупногабаритных покупок — холодильников, стиральных машин, диванов (60%). Также в топ-3 задач входят перевозка мебели и техники при ремонте и переезд (по 41%). В целом по России женщины прибегают к помощи грузчиков для таких задач чаще, чем мужчины.

Критерии выбора

При выборе исполнителя самарцы в первую очередь ориентируются на стоимость (63%), скорость и соблюдение оговоренных сроков (55%), а также на отзывы и рейтинг (38%). В целом по России мужчины чаще обращают внимание на опыт работы (30% против 25% у женщин), тогда как женщины — на цену (71% против 61% у мужчин), а также отзывы и рейтинг (43% против 36%).

Дополнительные сервисы

Помимо стандартной погрузки и разгрузки самарцы заказывают подъём вещей на этаж без лифта (62%), разборку и сборку мебели (37%). Кроме того, грузчики часто выполняют роль «мастера на час»: подключают технику, устанавливают полки и люстры (22%). В целом по России мужчины реже, чем женщины, просят грузчиков собрать мебель или подключить стиральную машину, а женщины реже, чем мужчины, делегируют расстановку в квартире и упаковку вещей.

«Один из важнейших трендов на рынке грузоперевозок — переход от ценовой конкуренции к фокусу на доверии. Опрос показал, что три четверти самарцев готовы платить грузчикам больше, если это гарантирует сохранность имущества и пунктуальность — это подтверждает формирование устойчивого спроса на качество сервиса. Исполнители, которые смогут подтвердить ответственность и соблюдение сроков, получают существенное преимущество», — комментирует Евгения Лазарева, руководитель бизнес-направления «Транспортные услуги» на Авито Услугах.

Влияние онлайн-рекламы

При поиске грузчиков на онлайн-рекламу ориентируется значительная часть опрошенных в Самаре. Для 15% из них она — один из главных факторов выбора, ещё 33% учитывают её, хотя окончательное решение принимают по другим причинам. В целом по России наиболее восприимчива к рекламе молодёжь 18–24 лет — более половины из них в той или иной степени ориентируются на рекламные сообщения в интернете.

Чаще всего к выбору исполнителя для грузоперевозки самарцев мотивирует реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах — так ответили 57% опрошенных. На втором месте — реклама в поисковых системах (45%), на третьем — в социальных сетях (24%). На наружную рекламу и рекламу в картографических сервисах указали по 20% опрошенных, на телевидение — 19%.

«В категории грузоперевозок пользователю важны не только цена, но и понятные сигналы качества сервиса — соблюдение сроков, отзывы, рейтинг и бережное отношение к вещам. Это напрямую влияет и на роль рекламы: она должна не просто привлекать внимание, а сразу показывать, на чём строится предложение исполнителя. По данным исследования, чаще всего к финальному выбору в Самаре приводят сайты с объявлениями и маркетплейсы. Для рекламодателей это важный сигнал: на таких площадках эффективно работают рекламные сообщения, которые помогают быстро оценивать условия и принимать решение», — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.

Портрет клиента

Как показал опрос, хотя бы раз в жизни услугами грузчиков в Самаре пользовались 72% опрошенных. Многократно, более 3 раз за последний год, грузчиков заказывали 9% респондентов, а на постоянной основе — 7%. В целом по России женщины и мужчины практически одинаково часто прибегают к услугам грузчиков. Эпизодически это делают 26% женщин и 23% мужчин, а на постоянной основе — 5% женщин и 8% мужчин.

*В опросе приняли участие 10 000 респондентов из разных регионов России.