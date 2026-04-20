В Самаре Молодёжка Народного фронта провела урок донорства для старшеклассников в рамках акции #Оставайсядонором

Активисты Молодёжки Народного фронта Самарской области в Национальный день донора в России провели просветительскую лекцию для учащихся 11-х классов школы №170. Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции #ОставайсяДонором и было направлено на формирование у подростков осознанного отношения к донорству крови и её компонентов.

Ученикам выпускных классов рассказали, как донорство помогает спасать жизни людей, попавших в аварии, нуждающихся в сложных операциях, а также пациентов с разными заболеваниями. Отдельное внимание уделили вопросу, почему сдавать кровь важно не от случая к случаю, а на регулярной основе: компоненты крови имеют ограниченный срок хранения, а потребность в них возникает ежедневно.

В ходе лекции ребята узнали о требованиях к донорам, мифах, связанных со сдачей крови, а также о том, как стать почётным донором России. Активисты Молодёжки НФ подчеркнули, что достижение 18-летнего возраста - это не только право голосовать, но и возможность совершать первый осознанный поступок во благо других людей.

«Мы пришли к 11-классникам с разговором о ценности человеческой жизни. Наша задача - объяснить, что донорство не требует героизма, достаточно просто оставаться неравнодушным. Акция #ОставайсяДонором как раз об этом: помогать можно не только кровью, но и словом - рассказывать друзьям и родителям, разрушать страхи, формировать культуру донорства вокруг себя. Уверены, что после нашей встречи кто-то из этих ребят через год обязательно придёт на станцию переливания», - прокомментировала координатор Молодёжки Народного фронта Самарской области Ирина Каштанова.