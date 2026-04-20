Единый день бронирования путевок в детские оздоровительные лагеря на региональном портале «Госуслуги» стартует 22 апреля в 15:00.
В Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и сёлах Кинель-Черкассы, Красный Яр, Богатое, Спасское стартовал региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
В Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте состоялось оперативное совещание по итогам работы за первый квартал 2026 года.
Офтальмолог Павлова: техника 20-20-20 помогает сохранить здоровье глаз.
Представители самарского бизнеса в рамках официальной бизнес-миссии, которая проходит с 16 по 21 апреля, посетили столицу Республики Узбекистан — Ташкент.
По информации Приволжского УГМС 21 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра, порывы 15-20 м/с.
В Самаре организован бесплатный сбор старых автопокрышек на переработку.
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки», приуроченная к 40-летию со дня катастрофы на ЧАЭС.
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В Самаре Молодёжка Народного фронта провела урок донорства для старшеклассников в рамках акции #Оставайсядонором

Активисты Молодёжки Народного фронта Самарской области в Национальный день донора в России провели просветительскую лекцию для учащихся 11-х классов школы №170. Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции #ОставайсяДонором и было направлено на формирование у подростков осознанного отношения к донорству крови и её компонентов.

Ученикам выпускных классов рассказали, как донорство помогает спасать жизни людей, попавших в аварии, нуждающихся в сложных операциях, а также пациентов с разными заболеваниями. Отдельное внимание уделили вопросу, почему сдавать кровь важно не от случая к случаю, а на регулярной основе: компоненты крови имеют ограниченный срок хранения, а потребность в них возникает ежедневно.

В ходе лекции ребята узнали о требованиях к донорам, мифах, связанных со сдачей крови, а также о том, как стать почётным донором России. Активисты Молодёжки НФ подчеркнули, что достижение 18-летнего возраста - это не только право голосовать, но и возможность совершать первый осознанный поступок во благо других людей.

«Мы пришли к 11-классникам с разговором о ценности человеческой жизни. Наша задача - объяснить, что донорство не требует героизма, достаточно просто оставаться неравнодушным. Акция #ОставайсяДонором как раз об этом: помогать можно не только кровью, но и словом - рассказывать друзьям и родителям, разрушать страхи, формировать культуру донорства вокруг себя. Уверены, что после нашей встречи кто-то из этих ребят через год обязательно придёт на станцию переливания», - прокомментировала координатор Молодёжки Народного фронта Самарской области Ирина Каштанова.

Начальник регионального УФСИН Алексей Климов проведет личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации
В субботу, 18 апреля, в Самаре состоялся первый в этом сезоне общегородской субботник.
️ В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Космического полумарафона
Самарский губернатор раскрыл последствия налета беспилотников на регион
В Новокуйбышевске дрон упал рядом с роддомом — в здании выбиты стёкла
