В Самарской области следователи устанавливают обстоятельства гибели двух девочек

Следственными органами Следственного комитета России по Самарской области проводится проверка по факту гибели двух несовершеннолетних в Красноярском районе, сообщают Вести.Москва. Трагическое происшествие случилось в поселке Мирный, где предположительно в обстоятельствах суицида погибли две 14-летние девочки, обе учились в восьмом классе.

Тела погибших были обнаружены 19 апреля на Татарском кладбище. Следственные органы разбираются в событиях, предшествовавших трагедии, и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Региональное министерство образования выразило самые искренние соболезнования родным, друзьям и одноклассникам погибших, отметив, что это огромная и невосполнимая утрата.

В обстоятельствах сейчас разбираются следственные органы, пишет Обозрение.

"Девочки обучались в разных школах. Проведены беседы с руководством школ, учителями, одноклассниками. На данный момент информация о каких-либо конфликтах и проявлениях буллинга в отношении девочек не подтверждается", — написали сотрудники министерства.