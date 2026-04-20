Остался месяц, чтобы успеть подтвердить участие в программе ИТ-ипотеки

Для участия в программе льготной ИТ-ипотеки аккредитованным компаниям необходимо до 20 мая заполнить согласие по коду 10062 и направить его в ФНС. Применение работодателем заёмщика пониженных тарифов страховых взносов по итогам прошлого года — ключевое требование программы. Такие сведения составляют налоговую тайну и без соответствующего согласия ФНС не может передать эту информацию в Минцифры для последующего направления в банки.

На что обратить внимание при подаче согласия

Обязательно нужно проверить, чтобы:

— в поле «Код комплекта сведений» было указано «10062»

в поле «Код комплекта сведений» было указано «10062» — период раскрытия налоговой тайны — с 2025 года

Проверить правильность заполнения можно с помощью инструкции.

Сведения о согласиях, направленных до 20 мая, будут переданы в Минцифры до 25 мая. Если ранее организация подавала бессрочное согласие, предоставлять его заново не нужно.

Зачем нужно согласие

Если компания не передаст согласие в ФНС своевременно, её работники не смогут получить льготную ИТ-ипотеку в 2026 году или подтвердить в банке, что заёмщик работает в компании, подходящей под условия ИТ-ипотеки. Следующее обновление списка запланировано на конец сентября.

Согласие для резидентов «Сколково»

Сейчас компаниям — резидентам «Сколково» и инновационным научно-технологическим центрам также необходимо подавать согласие на раскрытие налоговой тайны по коду 10062. Но, начиная с 2027 года, это будет не обязательно.

С 1 января для таких организаций установлены ограничения по совмещению профильных налоговых льгот и преференций для ИТ-компаний. Правительством совместно с Минцифры принято решение и введено исключение, которое позволяет сотрудникам инновационных центров, оформивших ИТ-ипотеку до введения поправок в Налоговый кодекс РФ, сохранить льготные условия по кредитам, выданным до конца 2025 года.

О мере

ИТ-ипотека остаётся востребованной мерой поддержки для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний. На данный момент уже около 96,5 тыс. человек оформили льготные кредиты на сумму 832,5 млрд рублей. Сейчас в списке порядка 7 тыс. организаций, чьи работники могут оформить ИТ-ипотеку.