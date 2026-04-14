Испугавшись уголовной ответственности 23-летний житель Самары отдал аферистам крупную сумму

По данным ГУ МВД России по Самарской области: 23-летнему жителю Куйбышевского района Самары позвонили неизвестные, представились работниками правоохранительных органов и сообщили, что кто-то украл персональные данные мужчины и произвел от его имени переводы в пользу ВСУ.

Спустя время вновь позвонили неизвестные и пригрозили возбуждением уголовного дела за содействие террористической деятельности. Звонившие сообщили, что молодой человек избежит уголовной ответственности в том случае, если в ближайшее время осуществит перевод своих сбережений на «безопасные счета».

По инструкции неизвестных, самарец осуществил перевод 1 200 000 рублей на указанные реквизиты.

Когда аферисты перестали выходить на связь, мужчина понял, что стал жертвой мошеннической схемы. Самарец обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.