При поддержке правительства Самарской области начинает работу XI Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России».
В регионе начинается большой смотр народного творчества
Пропавшую в Самарской области трехлётнюю девочку нашли в соседней деревне
Из-за повышенных сбросов ГЭС в Самарской области начались подтопления
Самбисты из Самарской области завоевали право участия в первенстве мира
Самарская область обменяется опытом с коллегами из других регионов
Самарцы стали активнее интересоваться покупкой автомобилей с пробегом — спрос вырос на 11%
«Монетка» открыла первые магазины в Самарской области
Резидентами технопарка «Жигулёвская долина» станут 10 инновационных проектов
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
В Самаре в «Заварке» состоится лекция «Что такое реставрация?»
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
В России создают национальную платформу для СМИ

В России предлагают создать Национальную информационную платформу на основе контент-сервиса «Дзен», принадлежащего VK. Соответствующие поправки в закон «Об информации» планируется внести на рассмотрение в Госдуму уже в мае 2026 года. Об этом пишут СМИ со ссылкой на презентацию холдинга и источников.

«Поисковые и аудиовизуальные сервисы, соцсети и классифайды будут обязаны встраивать новостной блок „Дзена“ в свои сайты и приложения. В соцсетях и поисковиках виджет будет размещаться с топ-5 новостями на главной странице, на аудиовизуальных площадках и классифайдах — в формате кнопки для перехода на сайт „Дзена“ в раздел топ-15 новостей», — говорится в презентации VK, которую цитирует «Коммерсантъ».

Ресурсы с ежедневной аудиторией более 5 млн человек должны установить виджет сразу после принятия закона, остальные получат отсрочку полгода. Отбирать СМИ для отображения в блоке будет правительство РФ, оно же определит оператора платформы на пять лет.

Зарабатывать на проекте предполагается за счет рекламы. Объявления будут показывать не в самом виджете, а на странице сюжета внутри «Дзена», куда читатель переходит после клика. Половину доходов от баннеров (50%) заберут владельцы внешних ресурсов — маркетплейсов, соцсетей и поисковых систем. Вторую половину направят на поддержку средств массовой информации. Из доли, которая достается медиа, 50% (то есть 25% от общей выручки) получат те издания, чьи новости привели пользователя на платформу. Ещё 10% от общего уйдет на содержание ассоциации СМИ. Оставшиеся 40% от доли медиа (или 20% от всей рекламной выручки) в презентации никак не расшифровываются.

В VK необходимость такого закона объясняют тем, что зарубежные сервисы трафика ушли, а люди все чаще читают новости в мессенджерах. По данным холдинга, с 2022 года посещаемость сайтов СМИ сильно упала — в некоторых случаях на две трети и больше. Прямые переходы на медиа сейчас составляют не более одного из десяти. Издательства стали очень зависеть от «Дзена»: он приносит им почти весь внешний трафик. При этом аудитория самого агрегатора не растет, а доходы от рекламы снижаются. В VK опасаются, что если падение продолжится, независимые федеральные СМИ могут закрыться, а рынок захватят государственные агентства. В холдинге уверяют, что после принятия закона читатели будут проводить с материалами заметно больше времени, а охват крупнейших медиа вырастет в несколько раз, пишет Ура.ру. 

В центре внимания
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
13 апреля 2026  20:19
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили результаты реализации программы «Мастер спорта» в регионе в 2025 году.
13 апреля 2026  18:56
Вячеслав Федорищев подвел итоги программы «Мастер спорта» и поставил задачи по ее обновлению
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
13 апреля 2026  12:11
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
13 апреля 2026  11:24
