В России создают национальную платформу для СМИ

В России предлагают создать Национальную информационную платформу на основе контент-сервиса «Дзен», принадлежащего VK. Соответствующие поправки в закон «Об информации» планируется внести на рассмотрение в Госдуму уже в мае 2026 года. Об этом пишут СМИ со ссылкой на презентацию холдинга и источников.

«Поисковые и аудиовизуальные сервисы, соцсети и классифайды будут обязаны встраивать новостной блок „Дзена“ в свои сайты и приложения. В соцсетях и поисковиках виджет будет размещаться с топ-5 новостями на главной странице, на аудиовизуальных площадках и классифайдах — в формате кнопки для перехода на сайт „Дзена“ в раздел топ-15 новостей», — говорится в презентации VK, которую цитирует «Коммерсантъ».

Ресурсы с ежедневной аудиторией более 5 млн человек должны установить виджет сразу после принятия закона, остальные получат отсрочку полгода. Отбирать СМИ для отображения в блоке будет правительство РФ, оно же определит оператора платформы на пять лет.

Зарабатывать на проекте предполагается за счет рекламы. Объявления будут показывать не в самом виджете, а на странице сюжета внутри «Дзена», куда читатель переходит после клика. Половину доходов от баннеров (50%) заберут владельцы внешних ресурсов — маркетплейсов, соцсетей и поисковых систем. Вторую половину направят на поддержку средств массовой информации. Из доли, которая достается медиа, 50% (то есть 25% от общей выручки) получат те издания, чьи новости привели пользователя на платформу. Ещё 10% от общего уйдет на содержание ассоциации СМИ. Оставшиеся 40% от доли медиа (или 20% от всей рекламной выручки) в презентации никак не расшифровываются.

В VK необходимость такого закона объясняют тем, что зарубежные сервисы трафика ушли, а люди все чаще читают новости в мессенджерах. По данным холдинга, с 2022 года посещаемость сайтов СМИ сильно упала — в некоторых случаях на две трети и больше. Прямые переходы на медиа сейчас составляют не более одного из десяти. Издательства стали очень зависеть от «Дзена»: он приносит им почти весь внешний трафик. При этом аудитория самого агрегатора не растет, а доходы от рекламы снижаются. В VK опасаются, что если падение продолжится, независимые федеральные СМИ могут закрыться, а рынок захватят государственные агентства. В холдинге уверяют, что после принятия закона читатели будут проводить с материалами заметно больше времени, а охват крупнейших медиа вырастет в несколько раз, пишет Ура.ру.