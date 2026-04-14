Самбисты из Самарской области завоевали право участия в первенстве мира

В Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа завершилось первенство России по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет. Мероприятие собрало 600 лучших молодых самбистов из 73 регионов страны. Они боролись за путевки в состав национальной сборной.

Спортсмен сборной Самарской области Тимофей Нехорошев, воспитанник тренера Сергея Болотского, стал победителем в весе 88 кг.

Среди девушек в категории 65 кг победительницей стала спортсменка из Самарской области Полина Культенкова, воспитанница Анны Сараевой.

Тимофей и Полина завоевали право выступить на первенстве мира по самбо. Поздравляем!

