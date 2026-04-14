Из-за повышенных сбросов ГЭС в Самарской области начались подтопления

В Самарской области начинается острая фаза паводка 2026 года. Жигулёвская ГЭС 11 апреля начала осуществлять повышенные сбросы из Куйбышевского водохранилища. Пик водосброса придётся на 18 апреля, а с 23 числа объёмы начнут снижаться.

В ГУ МЧС по Самарской области предупредили о возможных последствиях, среди которых значатся частичное подтопление участков автомобильных дорог, затопление низменностей, подтопление дачных массивов, турбаз и мест отдыха, возможное нарушение традиционных туристических маршрутов.

К территориям, находящимся под повышенным вниманием и в режиме повышенной готовности в МЧС отнесли города Жигулевск, Тольятти и Новокуйбышевск, а также Волжский и Красноярский районы, пишет Самара-АиФ.

«На данный момент зафиксировано подтопление двух дачных участков в СНТ „Гидромеханизатор“ на полуострове Копылово (городской округ Тольятти)», — сообщили в ведомстве 14 апреля.