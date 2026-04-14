«Монетка» открыла первые магазины в Самарской области

Торговая сеть «Монетка» открыла два магазина в Самаре по адресам улица Осетинская, 21, и Физкультурная, 101. Ещё две точки появились в селах Савруха и Камышла. В последнем площадь пространства составляет 300 квадратных метров.

Ассортимент включает более 3 700 товаров, он подобран так, чтобы удовлетворить короткие покупательские миссии и все ежедневные потребности жителей близлежащих домов. В «Монетке» представлена уникальная продукция собственных торговых марок: овощная консервация и замороженные овощи O’Green; пельмени высокого качества «Чистый состав», испанские оливки и маслины Villa de Oliva; товары для дома и уюта Domiani и многие другие марки в различных товарных категориях.

Также в ассортименте есть продукция более 50 местных поставщиков, это молочные, хлебо-булочные изделия, яйцо, торты, мясная гастрономия и безалкогольные напитки и кондитерские изделия. Всего в магазинах представлено более 300 наименований товаров локальных производителей. В каждой торговой точке установлено две кассы, а также от одной до двух касс самообслуживания.

С начала года «Монетка» открылась в двух новых регионах – Самарской и Калужской областях, а также продолжила разивать сеть в других субъектах страны.