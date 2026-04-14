Самарская область обменяется опытом с коллегами из других регионов

Делегация Самарской области принимает участие в ключевых мероприятиях V Сибирского форума «Производительность и устойчивое развитие», который проходит в Томске до 17 апреля. Основное внимание участников форума направлено на внедрение бережливых технологий, искусственного интеллекта в производственные процессы, роботизацию и цифровизацию производств.

Юбилейный форум объединил российских и зарубежных экспертов, представителей органов государственной власти, производственных компаний, региональных центров компетенций в сфере производительности труда, центров стандартизации и метрологии, экспертов Торгово-промышленной палаты России, научного сообщества, а также компаний-участников национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Представители Самарской области обменяются опытом внедрения бережливых технологий с коллегами из региональных центров компетенций других субъектов РФ. Это позволит дальше тиражировать лучшие практики на промышленных и сервисных предприятиях Самарской области.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев как председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению «Промышленность» неоднократно подчеркивал важность повышения производительности труда на предприятиях для экономики области. Он поставил задачу усилить работу по привлечению промышленных предприятий к участию в федеральном проекте «Производительность труда», а также обеспечить доступность наработанных методик повышения производительности труда для местных компаний.

«Самарская область - один из лидеров по внедрению бережливых технологий. Участие в Сибирском форуме - часть стратегии по непрерывному повышению компетенций региональной команды», - подчеркнул врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Более 220 предприятий Самарской области на данный момент являются участниками федерального проекта «Производительность труда». Экономический эффект от внедренных методик бережливого производства в регионе составляет более 2,8 млрд рублей.

Федеральный проект «Производительность труда» является частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультационную поддержку предприятий-участников федпроекта в Самарской области осуществляет Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК).