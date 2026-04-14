При поддержке правительства Самарской области начинает работу XI Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России».
В регионе начинается большой смотр народного творчества
Пропавшую в Самарской области трехлётнюю девочку нашли в соседней деревне
Пропавшую в Самарской области трехлётнюю девочку нашли в соседней деревне
Из-за повышенных сбросов ГЭС в Самарской области начались подтопления
Из-за повышенных сбросов ГЭС в Самарской области начались подтопления
Самбисты из Самарской области завоевали право участия в первенстве мира
Самбисты из Самарской области завоевали право участия в первенстве мира
Самарская область обменяется опытом с коллегами из других регионов
Самарская область обменяется опытом с коллегами из других регионов
Самарцы стали активнее интересоваться покупкой автомобилей с пробегом — спрос вырос на 11%
Самарцы стали активнее интересоваться покупкой автомобилей с пробегом — спрос вырос на 11%
«Монетка» открыла первые магазины в Самарской области
«Монетка» открыла первые магазины в Самарской области
Резидентами технопарка «Жигулёвская долина» станут 10 инновационных проектов
Резидентами технопарка «Жигулёвская долина» станут 10 инновационных проектов
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
В Самаре в «Заварке» состоится лекция «Что такое реставрация?»
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
Самарская область обменяется опытом с коллегами из других регионов

113
Самарская область обменяется опытом с коллегами из других регионов

Делегация Самарской области принимает участие в ключевых мероприятиях V Сибирского форума «Производительность и устойчивое развитие», который проходит в Томске до 17 апреля. Основное внимание участников форума направлено на внедрение бережливых технологий, искусственного интеллекта в производственные процессы, роботизацию и цифровизацию производств.

Юбилейный форум объединил российских и зарубежных экспертов, представителей органов государственной власти, производственных компаний, региональных центров компетенций в сфере производительности труда, центров стандартизации и метрологии, экспертов Торгово-промышленной палаты России, научного сообщества, а также компаний-участников национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Представители Самарской области обменяются опытом внедрения бережливых технологий с коллегами из региональных центров компетенций других субъектов РФ. Это позволит дальше тиражировать лучшие практики на промышленных и сервисных предприятиях Самарской области.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев как председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению «Промышленность» неоднократно подчеркивал важность повышения производительности труда на предприятиях для экономики области. Он поставил задачу усилить работу по привлечению промышленных предприятий к участию в федеральном проекте «Производительность труда», а также обеспечить доступность наработанных методик повышения производительности труда для местных компаний.

«Самарская область - один из лидеров по внедрению бережливых технологий. Участие в Сибирском форуме - часть стратегии по непрерывному повышению компетенций региональной команды», - подчеркнул врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Более 220 предприятий Самарской области на данный момент являются участниками федерального проекта «Производительность труда». Экономический эффект от внедренных методик бережливого производства в регионе составляет более 2,8 млрд рублей.

Федеральный проект «Производительность труда» является частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультационную поддержку предприятий-участников федпроекта в Самарской области осуществляет Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

Ознакомиться с мерами поддержки бизнеса можно на официальных сайтах: производительность. рф и эффективность. рф.

Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
619
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
13 апреля 2026  20:19
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
600
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили результаты реализации программы «Мастер спорта» в регионе в 2025 году.
13 апреля 2026  18:56
Вячеслав Федорищев подвел итоги программы «Мастер спорта» и поставил задачи по ее обновлению
580
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
13 апреля 2026  12:11
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
924
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
13 апреля 2026  11:24
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
503
