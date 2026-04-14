Пропавшую в Самарской области трехлётнюю девочку нашли в соседней деревне

Девочку, пропавшую ранее в Исаклинском районе Самарской области, нашли. Об этом сообщает областное управление Следственного комитета РФ.

Как сообщалось ранее, 13 апреля 2026 года трёхлетняя девочка ушла гулять со старшими детьми и не вернулась домой. С тех пор её местонахождение оставалось неизвестным. К поискам были привлечены сотрудники Следкома и органов внутренних дел. На месте работали следователи и криминалисты регионального управления, пишет Самара-АиФ.

«В результате организованных поисковых мероприятий и следственных действий местонахождение девочки установлено, она жива. Ребенка обнаружили в соседней деревне. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств исчезновения малолетнего ребёнка», — написала пресс-служба областного СУ СК.