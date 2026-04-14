При поддержке правительства Самарской области начинает работу XI Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России».
Пропавшую в Самарской области трехлётнюю девочку нашли в соседней деревне
Из-за повышенных сбросов ГЭС в Самарской области начались подтопления
Самбисты из Самарской области завоевали право участия в первенстве мира
Самарская область обменяется опытом с коллегами из других регионов
Самарцы стали активнее интересоваться покупкой автомобилей с пробегом — спрос вырос на 11%
«Монетка» открыла первые магазины в Самарской области
Резидентами технопарка «Жигулёвская долина» станут 10 инновационных проектов
  • Персональные данные

В России изменили правила подсчета стажа при назначении страховых пенсий

В России изменили правила подсчета стажа при назначении страховых пенсий

В России вступили в силу изменения в правилах подсчета страхового стажа при назначении пенсий. Нововведения затронут родителей близнецов, многодетные семьи и тех, кто имеет «сельский» стаж, пишет Ура.ру. 

Изменения касаются учета в страховом стаже периодов отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет. Ранее существовало ограничение: суммарно такой «декретный» стаж мог составлять не более шести лет. Теперь это требование исключено. Это позволит увеличить пенсии родителей, у которых пятеро и больше детей.

Кроме того, уточнены правила исчисления стажа работы в сельском хозяйстве. Неработающие пенсионеры, которые живут на селе и проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет, имеют право на доплату к страховым пенсиям по старости и по инвалидности.

Ежемесячная надбавка составляет 25 % от фиксированной выплаты к страховой пенсии и сохраняется при переезде в город. Теперь в «сельский» стаж тоже будут засчитывать все время ухода за детьми до 1,5 лет без ограничений.

Для родителей близнецов скорректирован порядок учета страхового стажа: при многоплодной беременности в стаже теперь суммируется фактическое время отпуска по уходу за каждым из детей. Например, если один из родителей был в декрете с двойней, то в его страховой стаж засчитают три года, с тройняшками — 4,5 года, с четырьмя детьми — шесть лет и так далее, без ограничений по общей продолжительности учитываемого стажа.

ИПК начисляются за каждый год работы или другой социально значимой деятельности, например уход за детьми. За каждый год ухода за ребенком до 1,5 года положено начисление ИПК: 1,8 — за первого, 3,6 — за второго и 5,4 — за третьего и четвертого. При этом пенсионные баллы начисляют максимум за шесть лет ухода за детьми. С 1 января 2026 года один пенсионный балл оценивается в 156,76 рубля.

Также 1,8 ИПК начисляется:

  • за срочную службу в армии;
  • за уход за человеком с инвалидностью первой группы, за ребенком-инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет; 
  • за переезд вместе с военнослужащим супругом в место, где нет возможности трудоустроиться; 
  • за жизнь за границей с супругом, работающим в дипмиссиях и российских консульствах.
  • Как рассчитать ИПК

В случае выхода на пенсию позже положенного срока начисляются премиальные коэффициенты и увеличивается фиксированная выплата (в настоящее время она составляет 8134,88 рубля). Баллы поступают на лицевой счет гражданина, за которого вносятся социальные взносы. За год можно заработать максимально 10 единиц ИПК. Причем работающие пенсионеры получают за год не более трех ИПК. Примерный размер будущей пенсии можно узнать с помощью пенсионного калькулятора на сайте Соцфонда.

Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
Вячеслав Федорищев подвел итоги программы «Мастер спорта» и поставил задачи по ее обновлению
