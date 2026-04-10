В Самаре пенсионер перевёл мошенникам более 1 миллиона рублей

В Промышленном районе Самары возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Как установили сотрудники полиции, в течение 10 дней неизвестные звонили местному жителю 1956 года рождения, представляясь сотрудниками портала «Госуслуги». В ходе неоднократных разговоров злоумышленники последовательно вводили мужчину в заблуждение, убеждая его в наличии угрозы утраты денежных средств и необходимости их срочного «обезопасивания».

Под этим предлогом они настойчиво предлагали перевести деньги на так называемый «безопасный счёт», диктовали порядок действий и сопровождали каждую операцию. Следуя указаниям злоумышленникам, мужчина перевёл более миллиона личных сбережений. Спустя время он осознал, что стал жертвой обмана, после чего обратился в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.