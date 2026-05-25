50-летняя местная жительница стала жертвой мошенников в Самаре

В отдел полиции города Самары обратилась 50-летняя местная жительница с заявлением о хищении свыше 1,5 млн рублей. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что на телефон потерпевшей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов, который убедил женщину, что ее денежные средства нужно задекларировать. Местная жительница по инструкции мошенников сняла деньги и передала незнакомцу у своего подъезда.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции просят быть более внимательными к своим сбережениям. Не выполняйте никаких действий по инструкции телефонных собеседников, кем бы они не представлялись.