Жителям Самарской области рассказали о будущем Обшаровской птицефабрики. Ответ на вопрос о судьбе предприятия дали в региональном Минсельхозпроде после обращения пользовательницы во «ВКонтакте».

— Когда будет работать на полную мощность птицефабрика Обшаровская? — поинтересовалась женщина в комментариях.

В министерстве пояснили: имущественный комплекс предприятия выкуплен Группой агропредприятий «Ресурс». Сейчас инвестор оформляет исходно-разрешительную документацию, чтобы начать реконструкцию старых цехов и возведение новых производственных корпусов. Конкретные сроки запуска производства пока не называются.

Обшаровская птицефабрика в Приволжском районе когда-то была одним из заметных предприятий региона, поставляя мясо и яйцо на прилавки Самарской области. В последние годы мощности не использовались в полную силу, и местные жители не раз интересовались судьбой знакомого бренда.

В Минсельхозпроде добавили: работа по восстановлению птицеводческих мощностей ведется системно. Инвесторы прорабатывают возможности запуска как мясного, так и яичного направлений не только в Обшаровке, но и на других бывших фабриках области.

Пока точной даты старта обновленной «Обшаровки» нет, пишет Самарская газета.