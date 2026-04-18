Почти каждый второй самарец проверяет переписки партнера

Ювелирный бренд SOKOLOV выяснил, как самарцы выстраивают личные границы в отношениях, где проходит грань между доверием и контролем, и почему почти половина респондентов (47%) все еще проверяют переписки партнера. При этом для 18% опрошенных даже такой повод, как подарок от друга или подруги — например, украшение — становится причиной ревности.



В отношениях самарцы все чаще говорят о доверии, но на практике сохраняют потребность в контроле. С одной стороны, большинство выступают против прямого вторжения в личное пространство: более половины (55%) считают чтение чужих переписок без разрешения нарушением границ или признаком недоверия. С другой – почти каждый второй (47%) допускает это, если появляется повод сомневаться в партнере.



Та же двойственность проявляется и в вопросе доступа к личным данным. Чуть больше половины респондентов (52%) не готовы делиться паролями от соцсетей и мессенджеров, а 33% считают, что партнер вообще не должен иметь доступа к личным чатам. При этом почти столько же (48%) допускают обмен паролями по обоюдному согласию.



Контроль в цифровой среде самарцы в целом не поддерживают. Большинство (69%) считают нормальным просто спросить партнера, где он и с кем, не требуя геолокации.



При этом интересно, что внешний вид партнера, а именно его одежда, макияж, прическа и украшения, для самарцев не является зоной контроля: здесь скорее предпочитают договариваться, а не навязывать. Почти половина (44%) уверены, что допустимо лишь высказывать мнение, еще 26% допускают обсуждение, если партнер не против. Прямой контроль поддерживает лишь 9%, тогда как каждый пятый (20%) считает это неуважением.



Отношение к ревности тоже оказалось противоречивым. Более половины самарцев (52%) воспринимают ее негативно, как разрушительную или тревожную для отношений. Однако 38% признают, что сами ревнуют партнера, пусть иногда и стараются это скрывать. Еще 10% считают ревность приятным проявлением внимания.



Главным источником ревности становятся не подарки и не внешние факторы, а неопределенность. Чаще всего ее вызывают скрытые переписки и звонки (37%), отказ показать телефон (30%) и резкие изменения в поведении (26%). При этом подарок от друга или подруги становится поводом для ревности у 18% респондентов.



Представления об измене также расширяются. Физическая близость с другим человеком остается главным маркером (90%), но значительная часть респондентов относит к измене и цифровое поведение: скрытые чаты и удаление переписок (41%), онлайн-флирт (40%). Именно нарушение этих принципов чаще всего (в 67% случаев) становится причиной расставаний.



При этом ключевой ценностью в отношениях самарцы называют взаимное уважение и понимание (31%). 13% респондентов отметили важность сексуальной совместимости, а для каждого десятого это верность.



Украшения в отношениях сохраняют статус одного из наиболее значимых символов внимания и эмоций. 59% самарцев воспринимают ювелирные украшения как особый подарок с эмоциональной ценностью, а для 35% важен не только сам жест, но и контекст, в котором он был сделан.



Более того, почти половина респондентов отмечают, что им интересно знать историю подарка — кто и при каких обстоятельствах его подарил, а 45% признаются, что такие детали помогают лучше понять прошлые отношения партнера.