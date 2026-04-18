В условиях превышения уровня воды в границах городского округа Самара в Куйбышевском районе прошла штабная тренировка при чрезвычайных ситуациях в период паводка.
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В период с 19 по 21 апреля 2026 на юго-востоке Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс.
Сегодня с раннего утра Самарская область подверглась беспрецедентной вражеской атаке средствами БПЛА. ВСУ нанесли удар по родильному дому в Новокуйбышевске.
21 апреля в Самарской Губдуме Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей» между самарскими читателями и читателями детских библиотек из Казахстана, Мурманска и Снежного из цикла «Диалог культ
С 9 по 16 апреля в Волгограде проходил финальный этап всероссийских соревнований по футзалу среди команд образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций «Футзал - в вузы и ссузы».
22 апреля в 18:00 в Самарской областной библиотеке состоится музыкально-просветительская программа «Весна в басовых тонах». Очередная встреча «Музариума» с ценителями прекрасного порадует редким составом инструментов на одной сцене.
Температура воздуха 19 апреля в Самаре ночью +8, +10°С, днем +15, +17°С.
Магнитная буря накроет Землю 19 апреля
Почти каждый второй самарец проверяет переписки партнера

Почти каждый второй самарец проверяет переписки партнера

Ювелирный бренд SOKOLOV выяснил, как самарцы выстраивают личные границы в отношениях, где проходит грань между доверием и контролем, и почему почти половина респондентов (47%) все еще проверяют переписки партнера. При этом для 18% опрошенных даже такой повод, как подарок от друга или подруги — например, украшение — становится причиной ревности.


В отношениях самарцы все чаще говорят о доверии, но на практике сохраняют потребность в контроле. С одной стороны, большинство выступают против прямого вторжения в личное пространство: более половины (55%) считают чтение чужих переписок без разрешения нарушением границ или признаком недоверия. С другой – почти каждый второй (47%) допускает это, если появляется повод сомневаться в партнере.


Та же двойственность проявляется и в вопросе доступа к личным данным. Чуть больше половины респондентов (52%) не готовы делиться паролями от соцсетей и мессенджеров, а 33% считают, что партнер вообще не должен иметь доступа к личным чатам. При этом почти столько же (48%) допускают обмен паролями по обоюдному согласию.


Контроль в цифровой среде самарцы в целом не поддерживают. Большинство (69%) считают нормальным просто спросить партнера, где он и с кем, не требуя геолокации.


При этом интересно, что внешний вид партнера, а именно его одежда, макияж, прическа и украшения, для самарцев не является зоной контроля: здесь скорее предпочитают договариваться, а не навязывать. Почти половина (44%) уверены, что допустимо лишь высказывать мнение, еще 26% допускают обсуждение, если партнер не против. Прямой контроль поддерживает лишь 9%, тогда как каждый пятый (20%) считает это неуважением.


Отношение к ревности тоже оказалось противоречивым. Более половины самарцев (52%) воспринимают ее негативно, как разрушительную или тревожную для отношений. Однако 38% признают, что сами ревнуют партнера, пусть иногда и стараются это скрывать. Еще 10% считают ревность приятным проявлением внимания.


Главным источником ревности становятся не подарки и не внешние факторы, а неопределенность. Чаще всего ее вызывают скрытые переписки и звонки (37%), отказ показать телефон (30%) и резкие изменения в поведении (26%). При этом подарок от друга или подруги становится поводом для ревности у 18% респондентов.


Представления об измене также расширяются. Физическая близость с другим человеком остается главным маркером (90%), но значительная часть респондентов относит к измене и цифровое поведение: скрытые чаты и удаление переписок (41%), онлайн-флирт (40%). Именно нарушение этих принципов чаще всего (в 67% случаев) становится причиной расставаний.


При этом ключевой ценностью в отношениях самарцы называют взаимное уважение и понимание (31%). 13% респондентов отметили важность сексуальной совместимости, а для каждого десятого это верность.


Украшения в отношениях сохраняют статус одного из наиболее значимых символов внимания и эмоций. 59% самарцев воспринимают ювелирные украшения как особый подарок с эмоциональной ценностью, а для 35% важен не только сам жест, но и контекст, в котором он был сделан.


Более того, почти половина респондентов отмечают, что им интересно знать историю подарка — кто и при каких обстоятельствах его подарил, а 45% признаются, что такие детали помогают лучше понять прошлые отношения партнера.

 

 

Самарцы составили рейтинг самых скучных профессий
Самая скучная профессия — охранник, так считают 15% опрошенных. На втором месте бухгалтер: 12%.
В основном (69%) новую мебель жители Самары покупают на замену старой — если что-то сломалось или пришло в непотребный вид.
Получать доход за ведение социальных сетей мечтают 38% участников опроса. 56% хотели бы монетизировать рекомендации: получать процент с продаж товаров по своим...
️ В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Космического полумарафона
