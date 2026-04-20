Житель Самарской области лишился Мерседеса за пьяную езду
В Самарской области вырос спрос на репетиторов по физике и иностранным языкам
70% россиян готовы рассмотреть подработку в ритейле, чаще всего — на складе и без общения с клиентами
В «ЗИМ Галерее» представят обзор литературы в жанре научной фантастики
ФАС выдала предупреждение Ozon из-за знака «Оригинал» под товарами
В национальном парке «Самарская Лука» исчезли волки
Движение парома «Окский-35» было временно приостановлено из-за резкого подъёма воды в Волге. Сейчас условия позволяют возобновить его работу.
20 апреля возобновится работа грузопассажирской переправы «Самара – Рождествено» 
Температура воздуха 20 апреля в Самаре ночью +7, +9°С, днем +10, +12°С.
20 апреля в регионе днем дождь, возможна гроза, до +14°С
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
70% россиян готовы рассмотреть подработку в ритейле, чаще всего — на складе и без общения с клиентами

Сервис «Авито Подработка» провел исследование, чтобы изучить отношение граждан к частичной занятости в сфере розничной торговли. Опрос показал, что ритейл остается одним из наиболее доступных и привлекательных направлений для дополнительного заработка: в совокупности 70% опрошенных россиян допускают для себя такой формат занятости. Из них 13% считают ритейл одним из лучших вариантов подработки, 32% готовы рассмотреть его при подходящих условиях.

Наиболее популярным форматом среди тех, кто открыт к подработке в ритейле, оказалась занятость без активного взаимодействия с покупателями — склад, сборка заказов, выкладка товара: ее выбрали 36% респондентов.

Четверть (25%) респондентов готовы рассмотреть разные варианты в зависимости от условий и оплаты. Работу с покупателями в роли продавца или консультанта предпочли 14%, а каждый пятый (20%) готов рассматривать оба варианта.

Главным преимуществом подработки в ритейле опрошенные назвали возможность самостоятельно выбирать смены и часы под свой график (47% ответов). На втором месте — быстрые выплаты сразу после смены (37%), на третьем — близость места подработки к дому или учебе (34%).

Средний желаемый доход от подработки в ритейле составил около 37 000 руб/мес, причем самые высокие ожидания у молодежи 18–24 лет — они рассчитывают зарабатывать порядка 43 000 руб/мес.

Почти каждый второй самарец проверяет переписки партнера
18 апреля 2026, 11:47
Контроль в цифровой среде самарцы в целом не поддерживают. Большинство (69%) считают нормальным просто спросить партнера, где он и с кем, не требуя геолокации. Общество
Самарцы составили рейтинг самых скучных профессий
17 апреля 2026, 09:31
Самая скучная профессия — охранник, так считают 15% опрошенных. На втором месте бухгалтер: 12%. Общество
62% самарцев готовы покупать мебель «с рук»
16 апреля 2026, 12:35
В основном (69%) новую мебель жители Самары покупают на замену старой — если что-то сломалось или пришло в непотребный вид. Общество
В субботу, 18 апреля, в Самаре состоялся первый в этом сезоне общегородской субботник.
19 апреля 2026  10:53
️ В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Космического полумарафона
18 апреля 2026  12:44
Самарский губернатор раскрыл последствия налета беспилотников на регион
18 апреля 2026  11:57
В Новокуйбышевске дрон упал рядом с роддомом — в здании выбиты стёкла
18 апреля 2026  11:31
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
17 апреля 2026  13:11
