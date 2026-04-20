70% россиян готовы рассмотреть подработку в ритейле, чаще всего — на складе и без общения с клиентами

Сервис «Авито Подработка» провел исследование, чтобы изучить отношение граждан к частичной занятости в сфере розничной торговли. Опрос показал, что ритейл остается одним из наиболее доступных и привлекательных направлений для дополнительного заработка: в совокупности 70% опрошенных россиян допускают для себя такой формат занятости. Из них 13% считают ритейл одним из лучших вариантов подработки, 32% готовы рассмотреть его при подходящих условиях.

Наиболее популярным форматом среди тех, кто открыт к подработке в ритейле, оказалась занятость без активного взаимодействия с покупателями — склад, сборка заказов, выкладка товара: ее выбрали 36% респондентов.

Четверть (25%) респондентов готовы рассмотреть разные варианты в зависимости от условий и оплаты. Работу с покупателями в роли продавца или консультанта предпочли 14%, а каждый пятый (20%) готов рассматривать оба варианта.

Главным преимуществом подработки в ритейле опрошенные назвали возможность самостоятельно выбирать смены и часы под свой график (47% ответов). На втором месте — быстрые выплаты сразу после смены (37%), на третьем — близость места подработки к дому или учебе (34%).

Средний желаемый доход от подработки в ритейле составил около 37 000 руб/мес, причем самые высокие ожидания у молодежи 18–24 лет — они рассчитывают зарабатывать порядка 43 000 руб/мес.