Механизаторы 63-региона соревновались за звание «Лучший по профессии»

Состоялся региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Конкурс проходит в рамках национального проекта «Кадры».

Организатором конкурса «Лучший по профессии» является Минтруд России. В Самарской области он проводится региональным министерством труда, занятости и миграционной политики. Номинация «Механизатор» проходит совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области на площадке Самарского государственного аграрного университета.

«В нашем конкурсе участвуют разновозрастные специалисты со всей области, это профессионалы, которых ценят на их предприятиях, - отметила врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. – Конкурс проводится по востребованным рабочим профессия, и в этом году профессия механизатора вошла в топ рабочих профессий, ведь на плечах именно таких специалистов – продовольственная безопасность страны».

На региональный этап было подано 10 заявок из разных районов Самарской области. Конкурсанты прошли тестирование, выполнили кейс-задание, а затем их ждали практические модули: «Автопилот», «Двигатель и точные измерения», «Гидравлическая система», где участники должны были проверить с помощью измерительных инструментов поршни и собрать двигатель, завести трактор и прицепить плуг, создать контур поля на тренажере. Техника для проведения конкурса от Минского тракторного завода предоставлена ООО Торговый дом «Подшипникмаш» Самара.

«Участникам дается 60 минут на прохождение каждого этапа, - рассказал декан инженерного факультета Самарского государственного аграрного университета Павел Крючин. – Нужно собрать двигатель внутреннего сгорания за определенное время, провести техническое обслуживание трактора и продемонстрировать другие практические навыки, соблюдая технику безопасности».

Конкурс дает возможности для профессионального роста, при этом каждый из участников находит в нем что-то свое.

«Участвую в конкурсе не столько ради соревнований, сколько для себя, - поделился участник конкурса из ООО «Опытно-производственное сельскохозяйственное предприятие «Покровское» Дмитрий Дубасов. – Мне нравится работать в сельском хозяйстве, отец учил водить трактор, нравится моя профессия, не хочу никуда уходить. При необходимости готов передавать опыт коллегам».

На региональном этапе конкурсанты борются за главный приз в 100 тысяч рублей, призеры получат 50 тыс. руб. – за второе место, 30 тыс. руб. – за третье место. Награждение пройдет в конце июня. А осенью победитель поедет на федеральный этап в Тамбовскую область.

Фото – Минтруд Самарской области