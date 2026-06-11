Уникальный музей «Поезд Победы» посетит Самарскую область

Первая в мире иммерсивная передвижная выставка «Поезд Победы» прибудет в Самарскую область. Жители и гости города Тольятти смогут увидеть уникальную выставку о событиях Великой Отечественной войны 15 и 16 июня, затем иммерсивная экспозиция отправится в Самару, где будет ждать гостей 17 и 18 июня.

Жители и гости городов смогут бесплатно увидеть уникальную выставку о событиях Великой Отечественной войны, пройдя обязательную интернет-регистрацию на сайте проекта поездпобеды.рф. Выставка-музей разместится на железнодорожных вокзалах, где будет организовано посещение экспозиции.

«Поезд Победы» – первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны.

Получить билет можно бесплатно на сайте проекта поездпобеды.рф , пройдя регистрацию, которая открывается примерно за сутки до прибытия поезда и, как правило, заканчивается очень быстро в связи с высоким спросом. Зарегистрированный билет поступит на указанную электронную почту. В соответствии с Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», выставка имеет возрастное ограничение 12+.

Группы заходят в поезд с пятиминутным интервалом, предварительно показав свой электронный билет проверяющим – Волонтерам Победы. Поэтому крайне важно не опаздывать и планировать прибытие на вокзал с небольшим запасом по времени.

Учитывая интерес к экспозиции «Поезда Победы» и ограниченное количество аудиогидов для групп, посетители также могут слушать экскуссию через мобильное приложение, доступное для iPhone и Android. Посетить поезд можно также в режиме онлайн, ознакомившись с 3D-туром на сайте проекта.