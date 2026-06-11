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Уникальный музей «Поезд Победы» посетит Самарскую область

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Уникальный музей «Поезд Победы» посетит Самарскую область

Первая в мире иммерсивная передвижная выставка «Поезд Победы» прибудет в Самарскую область. Жители и гости города Тольятти смогут увидеть уникальную выставку о событиях Великой Отечественной войны 15 и 16 июня, затем иммерсивная экспозиция отправится в Самару, где будет ждать гостей 17 и 18 июня.

Жители и гости городов смогут бесплатно увидеть уникальную выставку о событиях Великой Отечественной войны, пройдя обязательную интернет-регистрацию на сайте проекта поездпобеды.рф. Выставка-музей разместится на железнодорожных вокзалах, где будет организовано посещение экспозиции.  

«Поезд Победы» – первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны.

Получить билет можно бесплатно на сайте проекта поездпобеды.рф, пройдя регистрацию, которая открывается примерно за сутки до прибытия поезда и, как правило, заканчивается очень быстро в связи с высоким спросом.   Зарегистрированный билет поступит на указанную электронную почту. В соответствии с Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», выставка имеет возрастное ограничение 12+.

Группы заходят в поезд с пятиминутным интервалом, предварительно показав свой электронный билет проверяющим – Волонтерам Победы. Поэтому крайне важно не опаздывать и планировать прибытие на вокзал с небольшим запасом по времени.

Учитывая интерес к экспозиции «Поезда Победы» и ограниченное количество аудиогидов для групп, посетители также могут слушать экскуссию через мобильное приложение, доступное для iPhone и Android. Посетить поезд можно также в режиме онлайн, ознакомившись с 3D-туром на сайте проекта.

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