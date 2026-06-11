Как пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства в Самарской области

В медиацентре «Самара 450» состоялась пресс-конференция, посвященная проведению федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства, которая пройдет в регионе 26 июня. Такая ярмарка проводится уже четвертый год, и второй год – в рамках национального проекта «Кадры».

О том, как пройдет федеральный этап в этом году рассказал директор Кадрового центра «Работа России» Самарской области Александр Митюхин.

Мероприятия ярмарки начнутся в 10.00 одновременно на 12 площадках – в десяти городских округах и Красноярском районе. В муниципалитетах ярмарка проходит в территориальных кадровых центрах и других местах, удобных для жителей, а в Самаре, учитывая масштабы города, место проведения меняется: площадки были в торговых центрах в разных частях города, в Струковском саду, в этом году основной площадкой стал ТЦ «Гудок».

«За время проведения ярмарки изменилось положение на рынке труда, и если в первый год проведения мы ставили основной задачей решение вопроса занятости населения, то в последние годы - обеспечение кадровой потребности предприятий, - отметил Александр Митюхин. - При этом основные моменты, которые изначально были заложены в формате проведения ярмарки, остались стабильными. Ярмарка дает возможность соискателям сразу пройти собеседование с несколькими работодателями. У компаний есть возможность представить свои вакансии, пути карьерного продвижения».

На ярмарке будут организованы отдельные площадки для трудоустройства участников СВО и членов их семей, будет представлена полная информация о всех мерах поддержки в сфере занятости, которыми могут воспользоваться как работодатели, так и соискатели.

Большое внимание уделяется профориентационным мероприятиям, они будут интересны людям разного возраста, но особенно актуальны для выпускников и студентов, для тех, кто только выбирает свою будущую профессию. Пройдут профориентационные мастер-классы по рабочим профессиям, по которым в этом году в Самарской области проходят региональные этапы Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии». Это сварщик, механизатор, специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем.

На ярмарке также можно узнать о различных программах профессионального обучения и переобучения.

Востребованность ярмарки подтверждается цифрами: в этом году 17 апреля прошел региональный этап, свои вакансии представили 165 работодателей, площадки ярмарки посетили более 14 тысяч человек. И более 2 тысяч из них получили предложения от работодателей.

«Мы участвуем во всех мероприятиях по привлечению кадров, которые организуют министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области и Кадровый центр «Работа России», - рассказала Ирина Денисова, директор по персоналу ПАО «ОДК-Кузнецов». - Ярмарка трудоустройства экономит ресурсы, позволяет охватить большую целевую аудиторию. И в рамках ярмарки можно сразу ответить на какие-то индивидуальные вопросы. Еще очень важный момент – находясь на одной площадке, предприятия могут обменяться опытом, найти новые точки роста».

Участники ярмарки: промышленные предприятия и предприятия АПК, транспорта, учреждения социальной сферы, здравоохранения и других отраслей. Спектр представленных вакансий очень широк.

«Мы ищем в первую очередь специалистов рабочих профессий: слесарей-ремонтников, слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электромонтеров, - прокомментировала Любовь Лобас, начальник отдела подбора и развития персонала ПАО «КуйбышевАзот». - Рассматриваем кандидатов как с опытом работы, так и без. У нас есть свой центр подготовки персонала, где мы можем обучить всех, кто к нам приходит».

Помимо самого главного – предоставления информации о вакансиях, на площадках ярмарки еще много активностей. Популярностью пользуется интернет-конкурс «Работа моей мечты», когда можно поделиться рассказом об идеальной работе и выиграть приз, мастер-класс «Арт-терапия», мастер-классы по разным профессиям.

С полной программой ярмарки и адресами площадок можно ознакомиться на сайте министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области - https://trud.samregion.ru/2026/03/27/vserossijskaya-yarmarka-trudoustrojstva-2026.

Фото – Минтруд Самарской области