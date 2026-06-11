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«Нефтефлот» спустил на воду пассажирский катамаран проекта 04790 в Самарской области

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«Нефтефлот» спустил на воду пассажирский катамаран проекта 04790 в Самарской области

 

Вчера, 10 июня 2026 года, на производственной площадке ЗАО «Нефтефлот» состоялась торжественная церемония спуска на воду головного судна серии пассажирских катамаранов проекта 04790 «СОММЕРС-L», получившего имя «Сириус Альфа».

Судно строится по заказу АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) в рамках государственной программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта. Катамаран предназначен для пассажирских перевозок по внутренним водным путям и в прибрежных морских районах России.

Новое судно рассчитано на 300 пассажиров. Его длина составляет около 38 метров, ширина — 9,5 метра. Катамаран оснащен двумя двигателями мощностью по 405 кВт и полностью соответствует строгим требованиям Российского морского регистра судоходства.

Этот проект стал важным этапом развития технологических компетенций «Нефтефлота». При строительстве была применена инновационная смешанная конструкция: корпус выполнен из прочной судостроительной стали, а надстройка — из легких алюминиевых сплавов, что улучшает скоростные и эксплуатационные характеристики судна.

Генеральный директор ЗАО «Нефтефлот» Вадим Голованов на торжественном мероприятии отметил следующее.

«Сегодня мы спустили на воду головное судно проекта 04790 «СОММЕРС-L» – «Сириус Альфа». Путь к этому событию был непростым, но благодаря слаженной работе коллектива все поставленные задачи выполнены. Уже в июле планируется спуск второго судна серии – «Сириус Бета»».

Событие прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков:

«Как сказал губернатор Вячеслав Федорищев, для Самарской области развитие речного пассажирского судоходства – один из важнейших приоритетов. Благодаря государственной федеральной поддержке наши предприятия получают стабильный поток заказов, обеспечивая загрузку мощностей и рабочие места в регионе. Спуск на воду катамарана — очередное подтверждение высокого уровня компетенций самарских судостроителей. Завод успешно осваивает сложнейшие технологии и на практике доказывает способность выпускать современную, конкурентоспособную гражданскую технику».

Фото – пресс-службы «Нефтефлот»

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