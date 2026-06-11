Молодежка Народного фронта и самарские школьники загрузили стройматериалы для бойцов на площадке одного из предприятий г. Самары

Активисты Молодежки Народного Фронта в Самарской области совместно с учениками школы № 162 приняли участие в погрузке гуманитарной помощи. Мероприятие прошло на площадке одного из предприятий Самары, где добровольцы подготовили к отправке крупную партию стройматериалов для военнослужащих в зоне специальной военной операции.

Волонтеры оперативно погрузили необходимый груз для последующей транспортировки. В составе гуманитарного конвоя - стройматериалы, необходимые для обустройства позиций и укрепления быта бойцов.

«Поддержка ребят на передовой - наша общая задача. В этот раз мы загружали стройматериалы: доски, бочки и другое, которое очень ждут наши парни на передовой. Участие школьников особенно ценно. Это не просто помощь, это пример служения Отечеству», - прокомментировала координатор Молодежки Народного фронта в Самарской области Ирина Каштанова.

Погрузка на базе предприятия стала частью всероссийского проекта Народного фронта «Всё для Победы!». Проект объединяет жителей страны для оказания помощи военнослужащим и мирным жителям прифронтовых территорий.

Ученики 162-й школы признаются, что участие в таком важном деле стало для них значимым событием.

«Я рад, что мы смогли помочь не словом, а делом. Пока мы здесь загружаем стройматериалы, мы приближаем нашу общую Победу. Все ребята работали дружно и с полной отдачей», - поделился один из школьников-добровольцев.