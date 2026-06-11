В преддверии Дня России стартовал IV фотоконкурс Росводресурсов «Водные достояния России – 2026»

11 июня, в преддверии Дня России, начался прием работ на IV Всероссийский фотоконкурс «Водные достояния России – 2026». Проект призван привлечь внимание к вопросам бережного отношения к водным ресурсам страны, а также поддержать профессиональных фотографов и любителей, отражающих в своих работах красоту и многообразие водных объектов России.

К участию приглашаются граждане Российской Федерации старше 18 лет. Конкурсанты могут представить фотографии в двух номинациях: «Водные объекты в природе» и «Водные объекты в инфраструктуре». На конкурс принимаются как новые, так и архивные снимки, соответствующие тематике проекта.

Особенность конкурса в этом году — отсутствие сезонных ограничений. Участники могут направлять фотографии водных объектов, сделанные в любое время года. Это позволит наиболее полно продемонстрировать красоту, разнообразие и масштаб водного наследия России.

Конкурсные работы будут оцениваться по таким критериям, как художественная выразительность, оригинальность, техническое качество исполнения и соответствие тематике конкурса. Авторы лучших фотографий получат памятные призы, а их работы пополнят фотобанк Росводресурсов и будут использованы в информационных проектах Агентства.

Рассмотрение поступивших материалов и подведение итогов завершатся не позднее 22 сентября 2026 года. Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте Росводресурсов.

Фотоконкурс «Водные достояния России» проводится Росводресурсами в целях формирования экологической культуры, популяризации бережного водопользования и сохранения внимания общества к водному наследию России. В 2025 году фотоконкурс объединил более 1,2 тыс. участников со всей страны. На оценку жюри поступило около 7 тыс. фотографий из 81 региона России.

«Фотоконкурс “Водные достояния России” ежегодно открывает для нас новые имена и позволяет увидеть красоту водных объектов России глазами талантливых фотографов со всей страны. Особенно ценно, что лучшие работы участников прошлых лет получают продолжение и находят новое воплощение в наших информационных проектах. Так, в этом году совместно с Дептрансом Москвы мы выпустили тематическую коллекцию карт “Тройка”, где изображены фотографии победителей конкурса. Уверен, что новый сезон откроет еще больше ярких работ, способных вдохновлять людей на бережное отношение к водному наследию нашей страны», — отметил советник руководителя Росводресурсов Илья Разбаш.