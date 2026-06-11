В Красноглинском районе Самары водитель незарегистрированного мотоцикла попал в ДТП

В Красноглинском районе областного центра водитель незарегистрированного мотоцикла получил телесные повреждения. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует: 10.06.2026 в 00:10, управляя т/с Audi A6. 18-летний водитель, двигаясь по прилегающей территории при выезде на ул. Ветвистую в направлении улицы Сергея Лазо, в районе дома № 2 по улице Ветвистая, не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом Honda CBR1000RR, который двигался слева по улице Ветвистой. Водитель мотоцикла получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение.