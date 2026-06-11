10 июня на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек.

В Кировском районе Самары перевернулся автомобиль. В 16:25, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado 150, 47-летний водитель двигался по улице Дальневосточной со стороны улицы Елизаров: напротив дома № 4 по улице Дальневосточная, при выполнении маневра перестроения, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Great Wall под управлением 68-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении без изменения направления движения. От удара произошло опрокидывание в левую сторону по ходу движения автомобиля Great Wall. Водитель получил телесные повреждения, ему назначено стационарное лечение.