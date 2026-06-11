Почти 3 тыс. ИТ-компаний могут потерять аккредитацию и льготы

Осталось 20 дней до окончания приёма заявлений на подтверждение ИТ-аккредитации. Около 3 тыс. ИТ-компаний могут лишиться аккредитации, если не заполнят форму на Госуслугах до 1 июля. Ранее сроки прохождения аккредитации были специально продлены.

Что будет, если не продлить аккредитацию

Потеря аккредитации лишит организации возможности пользоваться пониженными тарифами страховых взносов, льготной ставкой по налогу на прибыль и отсрочкой от срочной службы.

Когда будет принято решение по аккредитации

Решение о том, прошли ли компании процедуру подтверждения аккредитации, будет принято до 1 сентября. До 22 сентября Минцифры направит решение в личные кабинеты организаций на Госуслугах.

Если вы нашли свою компанию в списке, сообщите руководству о необходимости срочно подать заявление.