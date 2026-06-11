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В центре «Авангард-Самара» юнармейцы показали «чеканный шаг» в честь Дня России

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В центре «Авангард-Самара» юнармейцы показали «чеканный шаг» в честь Дня России

В центре военно-патриотического воспитания «Авангард-Самара» прошел конкурс строевой подготовки «Шаг армии чеканный», приуроченный ко Дню России. Юнармейские команды по 6 человек соревновались в слаженности движений. Всего в нем приняли участие 160 подростков из Самары и области.

Почетное жюри, в состав которого вошли ветераны специальной военной операции, оценивало синхронность и четкость выполнения каждого элемента.

«Человек находится не один. Он находится в среде, вокруг него другие люди. Отталкиваясь от этой среды, он делает шаги назад, вперед, вправо, влево — это критически важно при взаимодействии с товарищем. В боевых условиях это просто необходимо. Строевая подготовка — это лишь начало тренировки "зеркальных нейронов". Вы можете наблюдать это в природе: когда стая птиц летит и одновременно перемещается вправо или влево, и ни одна птица не сталкивается», — отметил ветеран СВО, выпускник программы «Школа героев» Сергей Пигарёв.

Конкурс «Шаг армии чеканный» проводится в рамках военно-патриотической смены «Равные возможности». Однако, как подчеркнули организаторы, строевая подготовка для воспитанников — это не разовое выступление, а системная работа.

«Наша строевая подготовка — это не только выступление сегодня. Мы регулярно участвуем в парадах — 7 ноября на Параде Памяти, 9 мая на Параде Победы», — рассказала Екатерина Панкратенко, начальник смены центра «Авангард-Самара», начальник штаба отделения «Юнармии» Советского района Самары.

Центр «Авангард-Самара» в этом году примет несколько сотен детей из областной столицы и других муниципальных образований. Программа подготовки выходит далеко за рамки строевого шага. Подростков ждут занятия по огневой подготовке и обучение работе с БПЛА.

«Всё работает на наш профиль. Мы даем именно военно-спортивную подготовку, необходимые для этого умения и навыки», — подчеркнул Игорь Устинов, директор центра «Авангард-Самара».

По итогам конкурса компетентное жюри из представителей общественных ветеранских организаций определило лучший парадный расчет. Им стали представители самарской школы №77.   В завершение смены юнармейцы — обучающиеся школ Самарской области — прошли строевым шагом, исполняя патриотическую песню.

Фото - Константин Макаревич

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