FIDE временно приостановила членство Федерации шахмат России

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) временно приостановил членство Федерации шахмат России в организации. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба FIDE.

«Совет FIDE рассмотрел ход выполнения решения Спортивного арбитражного суда (САС) в отношении Российской шахматной федерации. <...> Постановляет немедленно применить санкцию в виде временного приостановления членства соответствующей федерации-члена», — говорится в заявлении.

Отмечается, что такое решение было принято в соответствии со ст. 26.10 Устава этой организации. При этом в FIDE подчеркнули свою якобы приверженность в защите «прав и интересов отдельных шахматистов». Они учли рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и разрешили россиянам принимать участие в турнирах, пишут "Известия".