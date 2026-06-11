В Ставропольском районе грузовик свалился в кювет

10 июня в 15 часов 19 минут в пожарно-спасательный отряд № 30 филиал облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 92 километре трассы обход Тольятти.

На место вызова были направлены пожарные-спасатели 146 Части 30 Отряда, бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что произошел съезд в кювет грузового транспортного средства Scania с полуприцепом «Тонар».

Пожарные-спасатели в ходе аварийно-спасательных работ отключили систему электропитания грузового автомобиля.

Пострадавших, к счастью, нет.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"