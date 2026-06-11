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Финал «Лидеры России. Команда» стартовал: впервые лидеры написали управленческий диктант, который станет ежегодным

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Финал «Лидеры России. Команда» стартовал: впервые лидеры написали управленческий диктант, который станет ежегодным

В Мастерской управления «Сенеж» стартовал финал шестого сезона конкурса управленцев «Лидеры России. Команда» – флагманского проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Впервые в истории конкурса участники написали управленческий диктант, а сам формат, как было объявлено, станет ежегодным и будет открыт для всех выпускников «Лидеров России» и других руководителей страны. 280 сильнейших управленческих команд, а это 1400 управленцев из 70 регионов России, поборются за звание лучших. Первыми испытания проходят финалисты категорий «Сборные управленческие команды» и «Управленческие команды организаций». Имена победителей будут объявлены 14 июня в Национальном центре «Россия».

Всего в шестом сезоне, который впервые проходит в командном формате, приняли участие более 75 тысяч руководителей из 89 регионов и 66 иностранных государств. Конкурсанты соревнуются в четырех категориях: «Сборные управленческие команды», «Управленческие команды организаций», «Государственные управленческие команды» и «Управленческие команды корпораций». В первый день финала оценочные испытания проходят сборные команды, а для участников из организаций запланирована деловая программа. Далее испытания продолжатся по графику: 10 июня – у управленческих команд организаций, 12 июня – у государственных команд, 13 июня – у команд корпораций.

Участникам предстоит пройти серию испытаний, среди которых впервые – управленческий диктант. Этот формат задания, которые участники проходят в условиях ограниченного времени, будет использоваться не только выпускниками конкурса, но и другими руководителями по всей стране для проверки собственных управленческих качеств. Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин подчеркнул, что все время конкурса более 700 управленцев получили назначения на высокие должности:

«Сегодня в Мастерской управления «Сенеж» стартовал финал шестого сезона конкурса «Лидеры России. Команда». Впервые конкурс проходит в командном формате. Мы сознательно сместили акцент с индивидуальных достижений на умение выстраивать совместную работу. Потому что результат, который рождается в команде, всегда прочнее и масштабнее того, что можно сделать в одиночку. В финал вышли 280 команд – 1400 управленцев из 70 регионов России. Это представители самых разных сфер: от промышленности и IT до образования, здравоохранения и государственного управления. Их объединяет не отрасль и не должность, а понимание: настоящий лидер — тот, кто умеет слышать, доверять и вести за собой, не теряя связи с командой. В этом сезоне мы впервые включили в программу управленческий диктант. За сжатое время участникам предстоит показать, насколько свободно они владеют управленческой терминологией, как быстро принимают решения и действуют в условиях стресса. Это квинтэссенция того, с чем руководитель сталкивается ежедневно. И мы планируем масштабировать этот формат на всю страну, чтобы любой управленец мог проверить себя. Желаю финалистам успехов!».

Среди финалистов управленцы из самых разных сфер – от ученых, аграриев, судостроителей, международников, промышленников до управленцев сферы образования, туризма, железнодорожного и морского транспорта, строительства, банковской сферы, руководителей в сфере ИТ. В рамках финала каждой категории участники решают задачи, связанные с анализом и оценкой информации, определением приоритетов, выбором стратегических инициатив, распределением и оптимизацией ресурсов, управлением социально значимыми проектами. Эффективность работы команд будет оцениваться по достигнутому результату в каждой задаче.

Помимо оценочных испытаний, для финалистов организована деловая и образовательная программа от ведущих управленцев в сфере науки и образования, встречи с членами Наблюдательного совета конкурса.

Победители шестого сезона получат право на участие в образовательных мероприятиях Мастерской управления «Сенеж» совместно с Президентской академией. Всего участниками шестого сезона конкурса «Лидеры России. Команда» стали более 75 тысяч руководителей из всех 89 регионов страны и 66 иностранных государств. Конкурс управленцев «Лидеры России» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» проводится с 2017 года по распоряжению Президента Российской Федерации. По итогам всех сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира. За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 700 участников. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» и национального проекта «Молодежь и дети».

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