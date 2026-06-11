в госдуме предложили дать водителям 15 минут, чтобы забрать авто с эвакуатора

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский концертный духовой оркестр приглашает на праздничный концерт ко Дню России
Самарский концертный духовой оркестр приглашает на праздничный концерт ко Дню России
Почти 60 % опрошенных россиян хотя бы раз за последний год заказывали уборку дома
Почти 60 % опрошенных россиян хотя бы раз за последний год заказывали уборку дома
Сергиевские огнеборцы ликвидировали возгорание жилого дома на площади 20 квадратных метров
Сергиевские огнеборцы ликвидировали возгорание жилого дома на площади 20 квадратных метров
В Самаре готовят специалистов по медицине здорового долголетия
В Самаре готовят специалистов по медицине здорового долголетия
В Самаре начнут поэтапно вводить платные парковки
В Самаре начнут поэтапно вводить платные парковки
Карантин по бешенству ввели в поселке Лебедь Самарской области
Карантин по бешенству ввели в поселке Лебедь Самарской области
Почти 3 тыс. ИТ-компаний могут потерять аккредитацию и льготы
Почти 3 тыс. ИТ-компаний могут потерять аккредитацию и льготы
В Красноглинском районе Самары водитель незарегистрированного мотоцикла попал в ДТП
В Красноглинском районе Самары водитель незарегистрированного мотоцикла попал в ДТП
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.79
0.06
EUR 83.08
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит день рождения пеликана
Фестиваль «Будь как Дома» пройдет в Музее-галерее «Заварка» в Самаре
В Самаре ищут мастеров на летний благотворительный Котофест от котокафе «ЧуКОТка» 
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Госдуме предложили дать водителям 15 минут, чтобы забрать авто с эвакуатора

246
в госдуме предложили дать водителям 15 минут, чтобы забрать авто с эвакуатора

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил законодательно закрепить за водителями право остановить эвакуацию автомобиля в течение 15 минут, если машина уже погружена на эвакуатор, а документы остались в салоне или дома. Соответствующую инициативу депутат озвучил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По действующему закону водитель может предотвратить эвакуацию, предъявив документы на машину. Однако, как отметил парламентарий, на практике у автовладельцев нередко нет возможности забрать документы из салона автомобиля, который уже поставлен на эвакуатор. Кроме того, документов может не оказаться при себе.

Депутат также подчеркнул, что можно предъявлять и электронные копии документов. По его мнению, при наличии водителя автомобиль не следует забирать на штрафстоянку — достаточно выписать штраф за неправильную парковку.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Владимир Путин подписал Указ о праздновании 450-летия Самары
10 июня 2026  11:37
Владимир Путин подписал Указ о праздновании 450-летия Самары
556
В Самарской области во время атаки БПЛА пострадали три человека
10 июня 2026  11:29
В Самарской области во время атаки БПЛА пострадали три человека
1330
В Самарской области ночью была воздушная атака на Новокуйбышевск
10 июня 2026  09:07
В Самарской области ночью была воздушная атака на Новокуйбышевск
2399
Жителей Самарской области приглашают стать частью мирового движения уличной культуры «КАРДО»
9 июня 2026  19:31
Жителей Самарской области приглашают стать частью мирового движения уличной культуры «КАРДО»
902
Вячеслав Федорищев сообщил, что «иВолга» в этом году проводиться не будет
8 июня 2026  20:26
Вячеслав Федорищев сообщил, что «иВолга» в этом году проводиться не будет
936
Весь список