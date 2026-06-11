20% самарских пар продолжают жить вместе после расставания

Даже на фоне увеличения предложения съемного жилья самарцы не всегда могут позволить себе разъехаться после расставания, это показало исследование девелопера Level Group.

Согласно исследованию, 10% респондентов признались, что продолжают жить с бывшим партнером из-за того, что не могут позволить себе аренду по-отдельности. Еще 10% остаются в одной квартире из-за общей собственности – до ее продажи или раздела. Для сравнения, лишь 20% смогли разъехаться сразу после расставания, найдя подходящие варианты жилья. В остальных случаях сценарий чаще определяется условиями проживания: 27% отметили, что после расставания в арендованной квартире остается женщина, а мужчина съезжает, еще 10% — наоборот. При наличии личной собственности вопрос решается проще: в 23% случаев один из партнеров остается в своей квартире.

Контекстом для этой тенденции становится ситуация на рынке аренды. По данным экспертов, в первом квартале 2026 года предложение съемного жилья в городах-миллионниках выросло более чем на 30%, а ставки снизились в среднем на 3–7%. Однако даже это не делает аренду по-настоящему доступной для значительной части россиян. «Формально рынок становится более гибким: растет выбор, собственники чаще идут на уступки. Но в реальности расходы на аренду остаются существенными, особенно если речь идет о раздельном проживании после расставания. Для многих это означает удвоение затрат, к которому люди просто не готовы», — отмечают в Level Group.

Эксперты отмечают, что подобная практика становится следствием экономических факторов – высокой стоимости аренды, ограниченного предложения и снижения доступности кредитов. В результате жилье перестает быть исключительно личным пространством и начинает напрямую влиять на жизненные сценарии, включая возможность завершить отношения и выстроить новую жизнь.

Ранее самарцы рассказали, что с большей вероятностью помогут купить квартиру дочери, чем сыну (23% против 12%). Главным аргументом в этом вопросе выступает гарантия безопасности дочери: родители считают, что даже если она выйдет замуж, ей все равно будет нужна своя квартира для спокойствия и защиты.