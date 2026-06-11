58% новых сотрудников в ритейле младше 30 лет

Ритейлеры делают ставку на молодое поколение – 58% нанятых сотрудников младше 30 лет. Это стало известно в рамках большого исследования hh.ru и HRlink, которые замеряли уровень найма в одной из самых наполняемых кадрами отраслей.

Кого хотят видеть в ритейле работодатели?

Аналитика HRlink свидетельствует, что большинству новых сотрудников, а это почти 2\3 случаев найма или 58%, – от 18 до 30 лет. Около трети принятых на работу (30%) – в возрасте от 31 до 45 лет, 10% – от 46 до 60 лет. Менее 1% новых сотрудников – это люди старше 60 лет. Таким же соотношение было и год назад. Численность молодого поколения ограничена из-за «демографической ямы» 1990-х и начала 2000-х годов, борьба за них будет усиливаться. Скорость оформления становится конкурентным преимуществом в борьбе за линейный персонал всех возрастов, и особенно – молодых людей.

72% новых сотрудников наняли крупные компании со штатом более 5 тыс. человек. Ещё 16% новичков теперь трудятся в средних компаниях с численностью сотрудников от 2 до 5 тыс. человек.

География найма в ритейле

Растут темпы найма в магазинах Московской, Нижегородской и Самарской областях, Приморском крае, Республике Татарстан.

Больше всего нанимают ритейлеры, работающие в столичном регионе: 35% от общего числа новых сотрудников работают в Москве и 33% – в Московской области. Это связано не только с количеством магазинов и занятых в отрасли людей, но и с уровнем цифровизации – столичные компании давно и активно используют КЭДО, в то время как региональные ритейлеры только переходят от бумажного документооборота к цифровому.

При этом в Московской области количество нанятых сотрудников в ритейле в первые три месяца 2026 года увеличилось на 20% год к году, а в Москве, наоборот, снизилось на 25%. Умеренно сократился найм в Санкт-Петербурге, Костромской и Свердловской областях, Красноярском крае.

Аналитика показывает, что компании из сферы розничной торговли, использующие для кадрового документооборота сервис HRlink, в первом квартале 2026 года наняли 19,5 тыс. сотрудников – это на 6% меньше, чем в первом квартале прошлого года. При этом пик найма пришелся на конец 2025 года – в четвертом квартале ритейлеры приняли на работу почти 25 тыс. человек. Сказалось сезонное повышение спроса на персонал в рознице в предновогодний период – в начале года показатели найма вернулись к стандартным значениям.

Кто хочет работать в ритейле сейчас?

Аналитика hh.ru показывает, что розничная торговля остается преимущественно “женской” сферой – доля резюме от соискательниц достигла 75% или более 814 тыс. с начала 2026 года. Мужчины ищут работу в ритейле реже – чуть более 253 тыс. резюме или около четверти от всего объема.

При этом основной возрастной диапазон россиян, желающих работать в ритейле, – 35-44 года (это более 215 тыс. соискателей или каждое пятое резюме). Молодежь тоже стремится в эту сферу: более 194 тыс. соискателей в возрасте от 18 до 24 лет в этом году искали работу в ритейле, еще столько же желающих в возрасте от 25 до 34 лет. Интересно, что даже школьники интересуются ритейлом: более 26 тыс. юных соискателей обновили свои резюме, а это 2% от всего объема желающих.

Ритейл остается сферой, лояльной к начинающим: более 40% соискателей, желающих построить карьеру в рознице, не имеют опыта работы в отрасли. При этом в ритейле работники остаются надолго: треть (29%) имеют стаж 6 лет и более и продолжают трудиться.

Наиболее популярная профессия в розничной торговле среди соискателей – продавец или кассир. На эту позицию с начала года претендовали более 766 тыс. человек. На втором месте по популярности директор магазина: на эту должность с начала года хотели попасть более 86 тыс. россиян. На третьем месте – мерчандайзер (более 66 тыс. желающих).

При этом самые высокие зарплатные предложения на данный момент именно у мерчандайзеров: россияне хотят получать на этой позиции более 100 тыс. рублей в месяц. На второе месте по зарплатным “аппетитам” – директора магазинов (более 80 тыс. рублей), на третьем месте – администраторы (60 тыс. рублей). А вот наиболее популярная профессия у россиян – продавец или кассир – чаще всего оценивается соискателям в доход на уровне 45 тыс. рублей.

Между тем работодатели готовы платить больше, чем запрашивают соискатели. Так, медианная предлагаемая зарплата в ритейле превышает ожидания соискателей в среднем на 2-5 тыс. рублей. Наибольший разрыв зафиксирован у промоутеров: работодатели готовы платить более 71 тыс. рублей, в то время как соискатели запрашивают в среднем 44,8 тыс. рублей. Подобный разрыв, когда бизнес готов платить больше, чем просят сами кандидаты, – явление нередкое, особенно на массовых позициях. Соискатели часто опираются на зарплаты, которые были актуальны в их прошлом опыте. Рынок труда в ритейле и сфере промоушена в последние годы перегрет из-за острого кадрового голода, и ставки резко выросли.

«Конкуренция за кадры в ритейле остается высокой, поэтому компаниям важно действовать быстро – первыми находить подходящие резюме, оперативно оценивать кандидатов и делать предложение лучшим, удаленно оформлять новых сотрудников и сразу выводить их на смену. В этом помогают цифровые решения для автоматизации найма. Кроме того, уровень цифровизации компании важен для конкуренции за молодые кадры, для которых взаимодействовать с работодателем через онлайн-сервисы стало нормой», – отмечает Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.