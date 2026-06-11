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В Самаре хотят построить 5-ю и 6-ю очереди набережной Волги к 2036 году

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В Самаре хотят построить 5-ю и 6-ю очереди набережной Волги к 2036 году

Стратегия социально-экономического развития города Самары до 2036 года предусматривает проектирование и реализацию пятого и шестого этапов развития набережной. Данный проект является частью обширного градостроительного плана по улучшению городской среды и носит название «Город на Волге», что подчеркивает его стратегическую значимость для дальнейшего развития города.

Планируется, что береговая линия будет не только продлена за счет создания пешеходной зоны, но и интегрирована в повседневную жизнь горожан, став важным элементом городской инфраструктуры, пишет progorodsamara.ru.

Основные направления развития набережной

Пятый и шестой этапы развития набережной являются ключевыми элементами масштабного проекта. Особое внимание уделяется зоне слияния рек Волги и Самары, где предполагается создание современного общественного пространства, гармонично сочетающего водную стихию и городскую архитектуру.

Для обеспечения комфортных условий отдыха планируется создание новых пляжных зон с развитой инфраструктурой, включая зоны для лиц с ограниченными возможностями. Также будут организованы удобные пешеходные маршруты, обеспечивающие доступ к воде.

Планируемые мероприятия на набережной

Местные органы власти активно взаимодействуют с собственниками туристических объектов, расположенных на побережье, с целью унификации стандартов благоустройства прибрежных территорий.

На территории набережной будут оборудованы пункты проката, где горожане смогут арендовать не только шезлонги, но и спортивное снаряжение для водных видов спорта, что позволит разнообразить формы активного отдыха.

К 2036 году набережная Самары должна стать многофункциональным пространством, гармонично сочетающим функции рекреации, спорта, туризма и общественной жизни. Реализация данных планов требует комплексного подхода и значительных усилий со стороны всех заинтересованных сторон.

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