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В Севастополе приостановили выдачу QR-кодов на топливо

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В Севастополе приостановили выдачу QR-кодов на топливо

Новой партии QR-кодов для покупки бензина в Севастополе сегодня, 11 июня, не будет. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Это касается сети заправок «ТЭС», на которых бензин продают по QR-кодам.

«К сожалению, бензовозы в город сегодня ночью не смогли прийти,» – уточнил глава Севастополя, попросив автомобилистов не стоять в очередях перед АЗС.

11 июня на них будут заправлять только коммунальный и общественный транспорт, скорую помощь, автомобили силовых структур, добавил Развожаев.

При этом все выданные ранее топливные талоны решено деактивировать. По словам Развожаева, вечером 11 июня планируется новая раздача QR-кодов онлайн. Те, севастопольцы, кто не успел воспользоваться кодом, смогут получить новый, отметил Развожаев.

Что касается заправок сети «АТАН»,то бензин сегодня может поступить в свободную продажу, об этом сообщат дополнительно.

С 6 июня в Севастополе ввели онлайн-очередь на АЗС для более справедливого распределения между жителями топлива, которое остается после заправки автомобилей организаций, участвующих в жизнеобеспечении города. Талоны начинают выдавать вечером после 22 часов, когда становится понятно, какие объемы остались для продажи горожанам.

Ограничения на продажу бензина в Крыму и Севастополе были введены с 31 мая на фоне перебоев с поставками автомобильного топлива. По оценке местных властей, логистические сложности могут продлиться еще около 30 дней, пишет Газета.Ru.

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